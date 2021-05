Broilers: aufgrund großer Nachfrage zweites Konzert in der Waldbühne Berlin

Kurz nachdem sich ihr auf Platz 1 der deutschen Charts eingestiegenes, gefeiertes Album („14 Powersongs gemäß dem alten Häuserkämpfermotto ,Gefühl und Härte‘“ – Rolling Stone, „Die Balance zwischen ergreifender, mehrdeutiger Zeitstrahlpoesie und mitunter stadiontauglicher Zugänglichkeit gelingt auf Deutsch nur wenigen so bestechend wie den Broilers“ – Süddeutsche Zeitung) Puro Amor als die erfolgreichste Longplay-Veröffentlichung des bisherigen Jahres qualifizierte, können die Broilers schon die nächste Erfolgsmeldung verkünden: Aufgrund der riesigen Nachfrage setzen die fünf Düsseldorfer ein zweites Konzert in der Berliner Waldbühne an, der Vorverkauf startet am 12.05.2021 um 11.00 Uhr.

Wegen der aktuellen Pandemielage müssen allerdings alle für 2021 geplanten Konzerte nun endgültig verschoben werden, doch die gute Nachricht auch hier: Alle Karten behalten ihre Gültigkeit und die neuen Termine stehen auch schon fest!

„Niemand wird darüber überrascht sein, aber traurig sind wir trotzdem alle! Wir müssen aufgrund der aktuellen Situation unsere diesjährigen Sommerdaten in den Sommer 2022 verschieben. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit, kein neues Anstellen und Checken und so weiter.

Weil wir nicht nur daran glauben, dass alles wieder Ok wird, sondern sogar so weit gehen und sagen ‚alles wird wieder richtig geil‘, haben wir eine zweite fette Berlin Show angesetzt, um DAS Partywochenende in der Hauptstadt komplett zu machen. 2x Berlin Waldbühne. Loco? Sí, claro!

Allerfetteste Special Guests werden wir auch dabei haben! Weitere Infos folgen, stay tuned und vielen Dank für Euren Support!“, kommentieren die Broilers den letzten Stand der Dinge.

Broilers Open Airs 2022

Alles Wird Wieder Ok!

11.06.2022 Rostock, IGA Park

09.07.2022 Essen, Stadion

21.07.2022 Dresden, Filmnächte am Elbufer – Ausverkauft

23.07.2022 Hamburg, Open Air am Volkspark

05.08.2022 Berlin, Waldbühne – Zusatzkonzert

06.08.2022 Berlin, Waldbühne

20.08.2022 Kassel, Messe – Ausverkauft

27.08.2022 Losheim, Strandbad

02.09.2022 AT-Wien, Arena Open Air

