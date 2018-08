Der Herbst steht im Zeichen der „Chaospoesie“: zumindest bei den vier norddeutschen Punk Rockern DRUNKEN SWALLOWS. Mit ihrem so betitelten neuen Album geht die Band ab 14.9. Auf die Welt los.

Auch mit ihrem siebten Output sind die vier Schwalben ein Garant für Top-modernen melodischen Punkrock und bieten vor allem eines: Ohrwürmer bis zum Abwinken ohne auf die typischen Trademarks wie eingängige Melodien und gesittete Härte zu verzichten.

Textlich und musikalisch hat sich die Band gewaltig weiterentwickelt.

Man nehme eine dicke Portion Toten Hosen, schmecke mit einer grossed Kelle Ramones ab, gieße das feiste Gemisch in einen stählernen Topf und garniere es mit einer Prise Ärzte.

Waren die vier Norddeutschen noch bis vor Kurzem im Sturzflug durch die Republik unterwegs, so macht man sich jetzt also auf, um Chaos und Poesie zu verbreiten.

Punk Rock muss ohne Zweifel immer etwas ungeordnet daherkommen und dennoch darf man gerne Strukturen, fesche Melodien, balladeske Reime und eine gehörige Prise „One, Two, Three, Four“ einbauen, damit ein Sound erschaffen wird, der die Sache abrundet und einmalig klingen lässt.

Dieses Credo beherzigt, veröffentlichen die DRUNKEN SWALLOWS im Herbst ein Werk, das eingängig und dennoch rotzig und punkig klingt. Quasi eine Stolperhochzeit von The Exploited und Goethe, Pittiplatsch und Schnatterinchen, oder Pat und Patachon, wenn man so möchte.

Die „Chaospoesie“ strotzt nur so vor geordneter Unordnung – und vor standesgemäß punkrockiger Poesie. Auf Tour geht ´s damit ebenfalls:

02.10. Leipzig, Hellraiser

03.10. Chemnitz, Subway To Peter

04.10. Magdeburg, Feuerwache

05.10. München, Strom

07.10. Mannheim, MS Connexion Complex

09.10. Bochum, Rockpalast

10.10. Nürnberg, Cult

11.10. Köln, Club Volta

12.10. Lübeck, Rider ´s Café

13.10. Osnabrück, Bastard Club

14.10. Hannover, Lux Club Linden

