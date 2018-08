Testimony Records verkündet das Signing der Death Metaller ORGANIC!

Die Band aus Südtirol wurde 2013 gegründet und hat sich voll und ganz dem Old-School-HM2-Sound verschrieben. Hier treffen brutal sägende Riffs auf alles vernichtende Grooves – ganz im Stil von Klassikern wie „Indecent and Obscene“ (Dismember) oder „You’ll Never See“ (Grave).

Das Debut-Album „Carved In Flesh“ erscheint am 16. November 2018 auf CD, Tape, limitiertem Vinyl inklusive 2 Bonustracks (100 x Transparent Blood Red, 200 x Schwarz) sowie in digitalen Versionen.

Einen ersten Vorgeschmack gibt es mit dem Song „Macabre Rites„: https://testimonyrecords.bandcamp.com/album/organic-carved-in-flesh

Tracklist:

Suffocate In Blood Shrouded In Darkness Frozen Meat Medal Macabre Rites Der Fotzenknecht I, Soulless Carved In Flesh Carnal Absolution (Behind The Altar) From Beyond Death Battalion (Vinyl Bonustrack) The Result Is To Collapse (Vinyl Bonustrack)

http://www.facebook.com/organicdeathmetal

http://www.facebook.com/testimonyrecords

http://testimonyrecords.bigcartel.com

