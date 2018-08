Bring Me The Horizon: Neues Album, neue Single, neue Tourdates

Bring Me The Horizon: Neues Album, neue Single, neue Tourdates

Die aus Sheffield stammenden BRING ME THE HORIZON bereiten die Veröffentlichung eines neuen Albums namens “amo” vor, das am 11. Januar 2019 auf RCA/Sony erscheint. Der Debüt-Track Mantra war gestern Nacht bereits Annie Macs „Hottest Record“ auf BBC Radio 1.

Im Lauf der letzten Jahre haben Bring Me The Horizon mit bis dato weltweit über zwei Millionen verkauften Alben, ausverkauften Shows in mehr als 40 Ländern – inklusive zwei voll besetzten Abenden in der Londoner O2 Arena – und Begeisterungstürmen beim traditionell nicht besonders Rock-affinen Publikum des Glastonbury Festival 2016 einen geradezu raketenhaften Aufstieg hingelegt.

Die Band steht nun in den Startlöchern, um ihr sechstes Studio-Album zu veröffentlichen: “amo” wurde den Sommer über in Los Angeles geschrieben und aufgenommen, um die Produktion kümmerten sich Oli Sykes und Jordan Fish gemeinsam. Dabei ist ihr bisher aufregendstes und genreübergreifendstes Album entstanden.

Oli ergänzt: „‚amo’ ist ein Liebesalbum, das jeden Aspekt dieses kraftvollsten aller Gefühle auslotet. Es handelt von den guten, schlechten und hässlichen Seiten und herausgekommen ist ein Album, das experimenteller, abwechslungsreicher, seltsamer und wundervoller ist, als alles, was wir bisher gemacht haben.“

Das Album kann HIER vorbestellt werden!

Obwohl “amo” einige Überraschungen zu bieten hat, bleibt es andererseits der Formel treu, mit der die Band ihre Fans so erfolgreich glücklich macht: gewaltige Rocksongs, die ganze Stadien zum Toben bringen, und gigantischen Refrains zum Mitsingen.

Überzeugen könnt Ihr Euch davon auf den kommenden Tourdates:

05.11. – Schleyerhalle, Stuttgart

06.11. – Sporthalle, Hamburg

08.11. – Velodrom, Berlin

09.11. – Haus Auensee, Leipzig

10.11. – Stadthalle, Wien

12.11. – Samsung Hall, Zürich

13.11. – Forum, Mailand

14.11. – Zenith, München

16.11. – Lotto Arena, Antwerpen

17.11. – Festhalle, Frankfurt

17.11. – Mitsubishi Electric Halle, Düsseldorf

20.11. – AFAS Live, Amsterdam

21.11. – Le Zénith Paris, Paris

23.11. – Arena Birmingham, Birmingham

24.11. – First Direct Arena, Leeds

25.11. – The SSE Hydro, Glasgow

27.11. – Motorpoint Arena Cardiff, Cardiff

29.11. – Alexandra Palace, London

30.11. – Alexandra Palace, London

