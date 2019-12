Eighty One Hundred: „Heaven In Flames“ – Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum: 24. Januar 2020

Am 24. Januar 2020 wird das Album der italienischen Heavy Metal/Rage/Metal Band Eighty One Hundred „Heaven In Flames“ auf CD, via Pure Steel Promotion, veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 10. Januar 2020.

Eighty One Hundred, was für ein eigenartiger Bandname! Aber die Musik ist dafür einprägsam und frei von trendigen Einflüssen. Melodisch Metal, aber ohne Singalong-Elemente.

Hoher, klarer Gesang gepaart mit treibenden Gitarren und Schlagzeug erfindet das Rad sicher nicht neu, aber wie soll das auch gehen? Einprägsame Songs bieten Eighty One Hundred und das sollte jeden Fan einladen, dieser aufstrebenden Band ein Ohr oder vielleicht beide zu leihen.

1. Overture 80100

2. Heaven In Flames

3. Cry Out

4. Payback My Time

5. No Way Out

6. Mater Gaia

7. Power Of Revolution

Total Playing Time: 36:42 min

LINE-UP:

Screamer – lead vocals

Mr. White – lead guitars

Doc – bass

Taker – rhythm guitars

Thunder – drums

www.eightyonehundred.com/

www.facebook.com/EightyOneHundred

www.instagram.com/eightyonehundred/