Rizon: neue Infos zum Release des kommenden Albums „Prime Time“

6 Jahre sind vergangen seit die Schweizer von Rizon mit Power Plant die Melodic Fans verzaubert haben. Und sie scheinen eine grossartige Zeit gehabt zu haben, denn genau danach klingt Prime Time! Mitreissende Songs wie Love Your Life oder Fuckin‘ Rock It stehen exemplarisch für die Stimmung bei Rizon. Positive Energie ist verpackt in wunderbare Melodien und arrangiert mit der nötigen Härte, um Fans von Bands wie Pretty Maids, Dynazty oder den Genre-Riesen Avantasia zu begeistern. Prime Time ist auch die Produktion von Jacob Hansen. Erneut hat er bewiesen, wie meisterlich er Melodie mit Härte und Power fusionieren kann. Die Stimmen von Matt und Anastasia ergänzen sich wunderbar, die Gitarren brettern und der Synth verleiht dem typischen Rizon-Sound die zusätzliche Atmosphäre. Rizon… time to Fuckin‘ Rock It, time for Prime Time!

Veröffentlichungsdatum ist der 11. März 2022!

Tracklist:

Truth Or Consequences Rebel Heart Torn Fuckin‘ Rock It Time Till Kingdom Come Save My Soul Love Your Life High Noon In The End Back To The Game Through The Fire Heaven’s Gate

Total Playing Time: 59:42 min

Line-Up:

Matthias Götz – Gesang, Gitarre

– Gesang, Gitarre Anastasia Panagiotou – Gesang

– Gesang Christian Götz – Gitarre

– Gitarre Reto Hähnel – Gitarre

– Gitarre Marco Küderli – Keyboard

– Keyboard Maik Kindermann – Bass

– Bass Tom Lindegger – Schlagzeug

Coverartwork: Timo Wuerz