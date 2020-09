Forsaken Age: kündigen neues Album „Heavy Metal Nightmare“ an

Am 06. November 2020 wird das neue Album der neuseeländischen Heavy Metal Band Forsaken Age – Heavy Metal Nightmare als CD, via Pure Steel Publishing, veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 23. Oktober 2020.

Forsaken Age aus Auckland / Neuseeland sind schon seit 2009 aktiv, aber in dieser Zeit wurde lediglich ein echtes Album aufgenommen. Heavy Metal Nightmare, das gelungene Zweitwerk überzeugt mit kräftigen Songs und einer wirklich guten Sängerin. Die Richtung ist 80er Heavy Metal.

Dabei liegt das Augenmerk auf eingängigen Songs mit einprägsamen Refrains. Das ist also ganz nah am Euro-Metal mit einem Schuss New Wave of British Heavy Metal! Dieser Stil ist zum Glück nicht totzukriegen und warum das auch gut so ist, beweisen Forsaken Age.

Trackliste:

Death Terror Raven‘s Cry Ride On Fire In Our Hearts Blood Magick Iron Overlord Heavy Metal Nightmare Running In The Dark Hail And Farewell Guardians Of The Damned Time Warrior

Totale Spielzeit: 42:07 min

Line-Up:

Chrissy Scarfe – Gesang

Billy Freeman – Gitarre, Gesang

Lee Scarfe – Bass, Gesang

Aidan MacNaughton – Gitarre

Tam Cramer – Schlagzeug

Special Guest:

Tim Ripper Owens (Song 2) – Gesang