Under A Spell haben ein Livevideo zu Cast A Spell veröffentlicht. Der Song ist auf dem neuen Album The Chosen One enthalten, welches am 19. Februar 2021 auf CD über Pure Steel Publishing veröffentlicht wird. Der Vorverkauf beginnt am 29. Januar 2021.

Line-Up:

Pam Rosser – Vocals

Jason Gully – Guitars

Stergas Stockwell – Guitars, Backing Vocals

Tom Rosser – Bass

Eric Smith – Drums

Links:

http://www.underaspellband.com/

https://www.facebook.com/underaspellband/

Quelle: Pure Steel Promotion