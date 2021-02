Primitai: veröffentlichen ihr erstes offizielles Musikvideo für die Single „Valley Of Darkness“

Der Track stammt von dem kommenden Album Violence Of The Skies, das am 26. März 2021 über ROAR! Rock Of Angels Records erscheint!

Das Video wurde produziert von Mind Art Visual.

Ein besonderer Dank geht an Rocco von den Storm Studios für die Backline und Giles und Gabor von Nambucca für die Möglichkeit, die Veranstaltungslocation zu nutzen.

Die digitale Single von Valley Of Darkness ist jetzt für alle digitalen und Streaming-Plattformen verfügbar.

Primitai sind:

Guy Miller – Vocals

Srdjan Bilic – Lead and Rhythm Guitars

Scott Miller – Bass and Synth Arrangements

Jonathan Warren – Drums

Sergio “Cheko” Pedro Giron – co-Lead Guitar on The Uprising, Innocent, and Stars Are My Guide, all Rhythm Guitar on Innocent

http://primitai.com

https://www.facebook.com/primitai