Motörhead – Bad Magic: Seriously Bad Magic

Artist: Motörhead

Herkunft: England, Großbritannien

Album: Bad Magic: Seriously Bad Magic

Spiellänge: ca. 122 Minuten

Genre: Rock ’n‘ Roll, Hard Rock, Heavy Metal

Release: 24.02.2023

Label: Silver Lining Music

Link: www.imotorhead.com

Letzte Bandmitglieder:

Gesang & Bassgitarre – Ian „Lemmy“ Kilmister

Gitarre & Backgroundgesang – Philip „Wizzö“ Campbell

Schlagzeug – Mikkey Dee

Tracklist Bad Magic: Seriously Bad Magic:

Victory Or Die Thunder & Lightning Fire Storm Hotel Shoot Out All Of Your Lights The Devil Electricity Evil Eye Teach Them How To Bleed Till The End Tell Me Who To Kill Choking On Your Screams When The Sky Comes Looking For You Sympathy For The Devil Heroes Bullet In Your Brain Greedy Bastards

Tracklist :

We Are Motörhead Damage Case Stay Clean Metropolis Over The Top String Theory The Chase Is Better Than The Catch Rock It Lost Woman Blues Doctor Rock Just ‘Cos You Got The Power Going To Brazil Ace Of Spades Overkill

Motörhead, die legendäre britische Heavy-Metal-Band, hat eine aufregende Ankündigung gemacht. Ab dem 24.02.2023 ist das Re-Issue ihres erfolgreichen Studioalbums Bad Magic erhältlich, das nun zwei bisher unveröffentlichte Songs enthält. Einer dieser neuen Songs heißt Greedy Bastards und wird vom weiteren Neuzugang Bullet In Your Brain unterstützt. Greedy Bastards ist ein Juwel, das während der Aufnahmesessions von Bad Magic entstanden ist und nicht auf der Original-Trackliste des Albums zu finden war. Die Fans werden jedoch nicht nur diesen neuen Song genießen können, sondern auch die Live-Performance der Bad Magic Tour beim Mt Fuji Festival in Japan im Jahr 2015.

Zusätzlich gibt es noch ein Audio-Interview mit dem verstorbenen Frontmann Lemmy, das während der Tour geführt wurde und den Titel War, Love, Death And Injustice trägt. Außerdem ist das Murder One Ouija Board mit dem Ace Of Spades Planchette, das die Fans begeistern wird, mit an Bord. Mit Seriously Bad Magic können wir uns somit mehr als nur auf eine Neuauflage von Bad Magic freuen. Ganze 122 Minuten umgarnen den Käufer auf zwei CDs, die beide jeweils Leckerbissen servieren. Bad Magic ist das zweiundzwanzigste und letzte Werk der Briten um den lieben Lemmy. Es erschien am 28.08.2015 und ist das erste Album von Motörhead, das in der Woche nach der Veröffentlichung Platz 1 der deutschen Albumcharts erreichte.

Aufgewertet wird die ganze Sause eindeutig von Live at Mt Fuji Rock Festival 2015 – Sayonara Folks. Der zweite Silberling bringt einen der letzten Auftritte des Trios authentisch herüber. Ich persönlich war vom Anblick des todkranken Lemmy kurz vor seinem Ableben immer wieder erschrocken. Wie schnell hat es den Sänger aus den Socken gehauen. Dennoch möchte ich die Aufnahmen nicht missen, gleiches gilt für diese Audio-CD des Konzertes aus Naeba in Japan. Klar, die Höhepunkte bleiben bei der Liveplatte die vielen Evergreens. Überraschungen im Set gibt es keine, aber trotzdem machen Overkill, Ace Of Spades, Rock It oder Over The Top mächtig Spaß!