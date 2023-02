Panychida – Říruřec : Dreisessel (EP)

Obwohl bereits genügend Veröffentlichungen für 2023 auf dem Markt bzw. angekündigt sind, wühle ich immer noch in der Restekiste der liegengebliebenen Promos/Veröffentlichungen des Jahres 2022. Ich hoffe doch immer wieder, einen (ungeschliffenen) Diamanten dort zu finden, gerade in den schwarzen Nischen der Kiste.

Dieses Mal habe ich mir mit Říruřec : Dreisessel eine EP der Tschechen Panychida an Land gezogen. Mit denen bin ich, da bin ich ganz ehrlich, bisher noch nie in Berührung gekommen, also quasi mein first date mit der Band. Panychida vollziehen einen Spagat aus Black Metal und Pagan Metal. Ob es nun mehr Black oder Pagan Metal ist, was die Band da fabriziert, mag jeder für sich entscheiden. Seit 2004 sind die Pilsener unterwegs und haben 2020 mit Gabreta Aeterna ihr fünftes und bisher letztes Album herausgebracht, welches bei der Fangemeinde recht gut angekommen ist (Review hier).

Auf Říruřec : Dreisessel legen sie mit drei bisher unveröffentlichten Songs aus den Aufnahmesessions des letzten Albums nach. Quasi als Bonus kommen noch zwei Tracks dazu. Das ist zum einen eine Neufassung ihres Songs Prokletí Christlova Dvora und zum anderen mit Via Dolores eine Cover Huldigung an Impaled Nazarene.

Ich finde die ersten drei Songs sehr beachtlich. Aus meiner Sicht sehr starke Black Pagan Metal Stücke, so würde ich ihren Stilmix jetzt mal nennen. Ob es einer Neubearbeitung eines Songs bedarf, der gerade erst einmal fünf Jahre alt ist, sei einmal dahingestellt. Mit Covern tue ich mich immer sehr schwer, wenn sie nicht genialer als das Original sind.

Vielleicht wäre es geschickter gewesen, die drei Stücke der Aufnahmesession des Albums Gabreta Aeterna noch in irgendeiner Form beizulegen. So bin ich allerdings mit dieser EP doch etwas zweigeteilt, was den Sinn der Veröffentlichung angeht.

