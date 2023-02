Obwohl bereits genügend Veröffentlichungen für 2023 auf dem Markt bzw. angekündigt sind, wühle ich immer noch in der Restekiste der liegengebliebenen Promos/Veröffentlichungen des Jahres 2022. Ich hoffe doch immer wieder, einen (ungeschliffenen) Diamanten dort zu finden, gerade in den schwarzen Nischen der Kiste.

Das Album Drep Alle Guder der norwegischen Black Metaller Djevelkult ist bereits im Mai des letzten Jahres erschienen. Die Band um Gründer und Frontmann Dødsherre Xarim (Gesang und Gitarre) hat seit ihrer Gründung 2010 nach I Djevelens Tegn (2014) und Når Avgrunnen Åpnes (2018) nun mit Drep Alle Guder bereits das dritte Album vorgelegt.

Die Jungs von Djevelkult haben den (nordischen) Black Metal natürlich nicht erfunden, sie reihen sich allerdings in Tradition der 1990er aufkommenden Bands ein. So wird der Hörer hier keinen Überraschungseffekt erwarten können, sondern solides Black Metal Spiel in Tradition bekommen. Der Opener und Titeltrack Drep Alle Guder beginnt mit den Worten: „The Beast Must Die.“ Dafür legt sich anschließend das Quartett, neben Dødsherre Xarim sind noch Skabb (Bass, Gesang), Brye (Schlagzeug) und Beleth (Gitarre) dabei, ordentlich ins Zeug.

Ich würde es einmal Black Metal Raserei mit größerem melodischem Anteil bezeichnen, bei denen Schlagzeug, Saiteninstrumente und Gesang ihren gleichberechtigten Anteil haben. Das kann man sich schon gut anhören. Im Grunde genommen bleibt es bei recht flottem Tempo. Zu einer (atmosphärischen) Drosselung kommt es dann bei I Kuldens Vold, der langsam eröffnet und diese Stimmung bis zur Mitte aufrecht hält, bevor er ab dann in eine Raserei verfällt.

Herauszunehmen aus der wilden Raserei ist auch Fordømmelse, der sich formidabel im herabgesetzten Tempo zeigt.

Drep Alle Guder tötet gewiss nicht alle Götter, zeigt sich jedoch mit einigen Stichen gut gewappnet.

HIER! geht es für weitere Informationen Djevelkult – Drep Alle Guder in unserem Time For Metal Release-Kalender.