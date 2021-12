Redstacks veröffentlichen mit Overture 1848 eine Single aus dem Album Revival Of The Fittest

Das neue Album Revival Of The Fittest wird offiziell am 21. Januar 2022 auf CD über Pure Steel Records erscheinen. Der Vorverkauf beginnt am 14. Januar 2021.

Band:

Jeffrey Revet – Keyboard

Jouke Westerhof – Gitarre

Tim Beudel – Schlagzeug

Rob van der Loo – Bass

Special guests:

Paul Adrian Villarreal – Gesang

Marjon Revet-Weerink – Gesang