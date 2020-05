My Heavy Memory: „Clarity“ wird am 17.07.2020 veröffentlicht

Am 17. Juli 2020 wird das Album der US-Metal/Hard Rock Band My Heavy Memory, Clarity, als Eigenpressung via Pure Underground Promotion auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 3. Juli 2020.

Die US Heavy Metal/Hard Rock Band My Heavy Memory hat einen weltweiten Deal bei Pure Steel Promotion unterschrieben. Die Band, die 2013 die EP My Heavy Memory herausgebracht hat, wird ihr aktuelles Album Clarity als Eigenpressung über Pure Steel Promotion veröffentlichen.

My Heavy Memory. Wahrscheinlich hat noch kaum jemand etwas über diese Band gehört, aber das Album Clarity wird das hoffentlich ändern. Gut produzierte Songs mit ausgefeiltem melodischem Gesang lassen sofort an 80er Melodic Metal aus Skandinavien erinnern mit vielen Einflüssen klassischer Bands. Ja, die mit dem ganz großen Namen. Der Titelsong Clarity ist hier ein perfektes Beispiel.

Einige der Etablierten wären sehr froh, wenn sie diesen musikalischen Standard heute noch hätten, den My Heavy Memory einfach so aus dem Ärmel schütteln. Mal eine Prise Europe, dann Rainbow, leichte Deep Purple – Anklänge neueren Datums….viel ist hier zu finden. Das Ganze ist frisch, jung, überraschend, aber trotzdem bleibt das 80er-Gefühl.

Coverartwork: Jeph Moring

Clarity Tracklist:

1. Truth In Lies

2. Keep Coming Back

3. Bleed The Way

4. Council Fire

5. Clarity

6. This Might Be

7. Made Of Thorns

8. Hanging By A Thread

Line-Up:

David Hechim – Vocals

Todd Galland – Guitars

Rich Haley – Bass

Eddie Koeller – Guitars

Paul Monteiro – Drums

Special Guest:

Abigail Hechim (on Song 7, 8) – Vocals

Eric Johnson, Craig Barrett und Steve Kelley, Cristy Barrett, Luis Bettencourt, Mark Kremer, Victor Raygoza, Tiyo Karenga (on Song 1, 5, 8) – Vocals

https://myheavymemory.com/

https://www.facebook.com/MyHeavyMemory/

https://myspace.com/my.heavy.memory/music/songs

https://www.instagram.com/explore/tags/myheavymemory/