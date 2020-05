Madhouse: neues Album „Braindead“ wird am 12.06.2020 veröffentlicht

Am 12. Juni 2020 wird das neue Album der deutschen Heavy Metal Band Madhouse, Braindead, via Iron Shiled Records, auf CD veröffentlicht.

Madhouse wurden im Februar 1987 von Carsten Krekow (Git/Vox) und Thomas Gamlien (Git) in Hamburg gegründet. Schnell stießen mit Lars Rothbarth (Bass) & Paul Slabiak (Drums) die geeigneten Mitstreiter dazu.

Es folgten Demo Aufnahmen in Form von Goin Crazee (1988) & Madhouse (1989) welche in der Fachpresse gute Resonanzen erhielten. Außerdem qualifizierte man sich für den Endausscheid im Oxmox Bandwettbewerb 1989 in der Freiheit 36.

Nach 1991 ging jeder Musiker seine eigenen Wege in diversen Hamburger Metal Bands . . . Im Winter 2014 trafen sich Carsten, Thomas, Lars & Paul im Hamburger Logo, und verabredeten sich zu einem nostalgischen Abend. Die Reunion von Madhouse in der Originalbesetzung von 1987 wurde beschlossen, 2016 komplettierte Sänger Didi Shark die Band. 2017 entstand das Demo Pure Metal, welches gute Kritiken bekam und 2018 folgte endlich das erste volle Album Metal Or Die! Es folgten in den folgenden zwei Jahren einzelne Konzerte und man schrieb fleißig an neuen Titeln, welche jetzt auf Braindead veröffentlicht werden.

Einmal mehr ist das Material kraftvoller und eingängiger uptempo Heavy Metal, der perfekte „Headbanger’s stuff“!

Tracklist:

1. Break The Ice

2. Never Say Die

3. Who Made You God

4. Poisoned Blood

5. Braindead

6. Save Your Soul

7. Last Man Standing

8. Knights Of Avalon

9. Oscar

10. Evil Fantasies

11. Psycho God (Remix)

Line-Up:

Didi ‚Shark‘ Schulz – Vocals

Carsten Krekow – Guitars

Thomas Gamlien – Guitars

Lars Rothbarth – Bass

Paul Slabiak – Drums

www.facebook.com/hellbangershamburg/