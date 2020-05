Grey Daze: „320 Festival“ startet morgen online

Morgen findet das von Chesters Witwe Talinda Bennington ins Leben gerufene 320 Festival statt – natürlich nur online. Das soll in der breiten Öffentlichkeit ein größeres Bewusstsein rund um die psychische Gesundheit schaffen.

Im Rahmen des Festivals wird eine neue Mini-Doku zum Song Morei Sky veröffentlicht, in der drei Personen über Chesters Musik und ihren Kampf mit der Depression reden. Auf dem YouTube Kanal der Band gibt es diverse Videos inklusive einer kurzen Doku über die Geschichte der Band.

Sometimes ist die dritte Single ihres kommenden Albums Amends (26. Juni, Loma Vista Recordings).

Der von Chester Bennington geschriebene Song transportiert lyrisch wie auch mit dem dazugehörigen Video eine hoffnungsvolle Stimmung in ungewissen Zeiten.

Seit einigen Tagen läuft auch eine eine Telefon Hotline. Beim Anruf (001 833 GRYDAZE) gibt es anfänglich erst ein paar aufmunternde Worte von Chester und dann die Option, selbst ein paar hoffnungsvolle Worte aufs Band zu sprechen; ganz nach dem Motto des Songs Things Will Get Better. Die Band postet einige der Beiträge auf Instagram.

Grey Daze, die allererste Band des 2017 verstorbenen Linkin Park Frontmanns Chester Bennington veröffentlicht Amends am 26. Juni 2020, via Loma Vista Recordings (https://found.ee/GD_Amends).

Das 11 Songs vereinende neue Album entstand, um Chester Benningtons letztem Willen zu entsprechen – denn es war einer seiner letzten Wünsche, diese Band, mit der alles für ihn anfing, wieder zusammenzubringen und die Highlights des längst vergriffenen, größtenteils in Vergessenheit geratenen Backkatalogs aus den Neunzigern noch einmal neu aufzunehmen. In Anbetracht der aktuellen Corona-Krise und der Tatsache, dass Milliarden von Menschen rund um den Globus die kommenden Wochen unter Ausnahmebedingungen verbringen müssen, haben sich die Band und das Label dazu entschlossen, die Veröffentlichung von Amends in den Hochsommer zu verschieben.

Neben den gängigen physischen und digitalen Formaten erscheint Amends in einer Vielzahl von Special Editions, die exklusiv über die Website der Band erhältlich sind. Während die CD-Edition als gebundenes Hardcover-Buch (16 Seiten) erscheint, ist die Erstpressung auf rubinrotem Vinyl ebenfalls nur im Webstore der Band zu haben. Dazu erscheint eine nummerierte Deluxe-Edition, die CD und LP vereint (letztere, im weiß-roten Spritzer-Look und in 180g-Qualität, wird der Edition auf einem speziellen „Vinyl-Tray“ beiliegen – ein Novum) und obendrein mit einem 60-seitigen Booklet, in dem auch bislang unveröffentlichte Fotos zu sehen sind, sowie mit exklusiven Fan-Andenken (dem Grey Daze Archive) besticht. Digitale Versionen und weitere Standardformate können unter folgendem Link vorbestellt werden: https://found.ee/GD_Amends.

Amends Tracklist:

1. Sickness

2. Sometimes

3. What’s In The Eye

4. The Syndrome

5. In Time

6. Just Like Heroine

7. B12

8. Soul Song

9. Morei Sky

10. She Shines

11. Shouting Out

Grey Daze sind:

Chester Bennington – Gesang

Sean Dowdell – Schlagzeug

Mace Beyers – Bass

Cristin Davis – Gitarre