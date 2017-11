Festivalname: Eindhoven Metal Meeting 2017

Bands: Antropomorphia, Anomalie, Audn, Balfor, Baptism, Blasphemy, Carpathian Forest, Coroner, Cult Of Fire, Darkane Darkfall, Dark Tranquillity, Deströyer 666, Diabolical, Disharmonic Orchestra, Distillator, Dool, Dystopia, Endezzma Extreme Noise Terror, Gaahls Wyrd, Haunted, Jess And The Ancient Ones, Master’S Hammer, Merciless – Last Show Ever!, Mortal Strike, Our Survival Depends On Us, Pentacle, Sabiendas, Spasm, Tankard, The Stone, The Great Old Ones, Venom, Verwoed



Ort: Effenaar, Eindhoven (Niederlande)

Datum: 15.12.2017 bis 16.12.2017

Kosten:

2-Tage Kombi (15. und 16. Dezember 2017 – limitiert!): 90 € Vorverkauf + Gebühren Tages Ticket Freitag (15. Dezember 2017): 50 € Vorverkauf + Gebühren Tages Ticket Samstag (16. Dezember 2017): 55 € Vorverkauf + Gebühren Warm-Up Party (14. Dezember 2017): 18 € Vorverkauf + Gebühren

Genres: Death Metal, Black Metal, Dark Metal, Metal

Tickets unter: https://www.eindhovenmetalmeeting.com/2017/tickets/



Link: www.eindhovenmetalmeeting.com/2017/

Auf ein Neues, heißt es im Dezember! Das Eindhoven Metal Meeting steht erneut in den Startlöchern, um den Fans der Kirchenverbrennung den Jahresabschluss zu versüßen. Spaß beiseite, hier gibt es ein mächtiges Black und Death Metal-Aufgebot, das man sich getrost zu Gemüte führen kann. Das international seit Jahren anerkannte Event ist neben dem Forta Rock das wohl bekannteste Metalfestival in den Niederlanden. Im Gegensatz zu den meisten anderen Partys findet das Ganze drei Tage im Dezember statt. Vom Donnerstag, dem 14.12.2017, bis zum Samstag, den 16.12.2017 heißt es dann wieder, Eindhoven ganz ungeniert mit lautem und hartem Metal zu überziehen.

41 Bands wurden für das Metal-Großereignis in diesem Jahr bestätigt und auf drei Tage verteilt. Begonnen wird am 14.12.2017 mit einem bunten Line-Up und der Warm-Up Party, das die Festivalbesucher auf die kommenden Tage einstimmen soll. Neben Newcomerbands spielen z.B. Ghaals Wyrd, Baptism oder auch Carpathian Forest, die sich neben Anomalie die Bühne teilen. Beim Headliner wird es rockig: Die Metal-Legende Venom wird Eindhoven das Fürchten lehren und zeigen, wo der Hammer hängt.

Als Location wurde wie üblich das Effenaar gewählt, welches durch seine architektonische Pracht besticht und lediglich zwei Minuten vom Bahnhof entfernt platziert ist. Zwei Garderoben, um seinen Krimskrams zur Aufbewahrung abzugeben und ein kleiner Merchandise Stand, um sich neuen Krimskrams zu besorgen, gehören natürlich auch dazu. Zusätzlich kann man sich auf der Homepage über Transportmöglichkeiten informieren.

Karten könnt ihr über Ticketmaster kaufen. Nachteil: Ihr braucht eine Kreditkarte oder Paypal. Für alle, die jenes nicht haben, ist der Erwerb über das Internet nicht möglich. Dazu kommt, dass ihr bedenken müsst, dass die Karten aus den Niederlanden an euch gesendet werden – kauft also nicht auf den letzten Drücker. Nicht, dass die Karten zu spät eintreffen. Lieferzeiten von mindestens einer Woche sollten einkalkuliert werden.

Ansonsten steht einem mächtigen Abriss in Eindhoven im Dezember nichts im Wege. Das Line-Up ist, wie ich finde, gut gestrickt und bietet an jedem Tag diverse Highlights. Die Möglichkeit, ganz flexibel einzelne Tage buchen zu können, ist für die Besucher eine gelungene Alternative zum Kombiticket, wenn man aus beruflichen Gründen oder interessenhalber nur einen oder zwei Tage nach Eindhoven pendeln möchte. Aus dem Resümee der Besucher der letzten Jahre lassen sich negative Aspekte rund um das Event eigentlich ausschließen, falls an der Qualität nicht herumgeschraubt wurde.

Hier könnt ihr euch mit dem Blick aufs letzte Jahr einstimmen:

