“Best Of mit fettem Bonusmaterial!“

Artist: In Extremo

Herkunft: Berlin, Deutschland

Album: 40 Wahre Lieder

Spiellänge: 155:49 Minuten

Genre: Mittelalter Metal, Rock

Release: 15.09.2017

Label: Vertigo, Universal

Link: http://www.inextremo.de/de/

Bandmitglieder:

Gesang, Cister, Darbuka, Davul, Binioù, Gitarre, Piccoloflöte, Mundharmonika – Das Letzte Einhorn (Michael Robert Rhein)

Gitarre, Cister – Van Lange (Sebastian Oliver Lange)

Bass, Trumscheit, Pauke – Die Lutter (Kay Lutter)

Marktsackpfeife, Schalmei, Hackbrett, Harfe, Sampler, FX, Trumscheit – Dr. Pymonte (André Strugala)

Marktsackpfeife, Uilleann Pipes, Schalmei, Drehleier – Flex Der Biegsame (Marco Ernst-Felix Zorzytzky)

Marktsackpfeife, Schalmei, Nyckelharpa– Yellow Pfeiffer (Boris Pfeiffer)

Schlagzeug, Perkussion – Specki T.D. (Florian Speckardt)

Tracklist:

Neunerle Villeman OG Magnhild Hiemali Tempore Ai Vis Lo Lop Spielmannsfluch Herr Mannelig Merseburger Zaubersprüche II Vollmond Die Gier Omnia Sol Temperat Wind Küss mich Erdbeermund Davert-Tanz Albtraum Rasend Herz Horizont Liam Singapur Nur Ihr Allein Sängerkrieg Frei Zu Sein Flaschenpost Sieben Köche En Esta Noche Zigeunerskat Viva La Vida Siehst Du Das Licht Unsichtbar Sterneneisen Feuertaufe Alles Schon Gesehen Himmel Und Hölle Gaukler Belladonna Loreley Störtebeker Quid Pro Quo Lieb Vaterland, Magst Ruhig Sein Sternhagelvoll

In Extremo wurden 1995 in Berlin gegründet. Damals konnte man nur schwer erahnen, welchen Status die Männer aus der Hauptstadt einmal innehaben sollten. Mit über 1,5 Millionen verkauften Tonträgern sind sie die kommerziell erfolgreichste Formation im Bereich des Mittelalter-Rock/Mittelalter-Metal. Hinter dieser Erfolgsgeschichte verstecken sich viele Gesichter. Oft wurde die Band von Besetzungswechseln geprägt – geblieben sind Frontmann und Szene Ikone Das Letzte Einhorn (Michael Robert Rhein) sowie Flex Der Biegsame (Marco Ernst-Felix Zorzytzky), die beide diverse Instrumente anschlagen.

Mit 40 Wahre Lieder präsentieren In Extremo eine zwei CD starke Best Of, die zudem eine umfangreiche DVD mit allen Shows des Wahre Jahre-Jubiläums auf der Loreley 2015 sowie der WDR/Rockpalast Dokumentation Verehrt Und Angespien – In Extremo – Die Doku beinhaltet.

In den vergangenen 22 Jahren haben die Mittelalter Rocker, das braucht man eigentlich gar nicht mehr erwähnen, diverse Hits geschrieben, die man bei der Gruppe nicht missen möchten und alle auf 40 Wahre Lieder findet. Neunerle und Villeman OG Magnhild bilden den Anfang, schnell folgen schon Spielmannsfluch, Herr Mannelig und Vollmond, um den Einstieg nach Maß abzurunden. Eigentlich müsste man alle Tracks aufzählen, dafür haben wir aber weiter oben die Tracklist. Küss Mich oder den abschließenden Sternhagelvoll sollte man noch mal extra erwähnen. Das Bonusmaterial steht uns für eine Bewertung nicht zur Verfügung, dürfte aber, wenn man die Band kennt, ansprechend verarbeitet worden sein.

In Extremo - 40 Wahre Lieder Fazit: Fans dürften eh schon alle Songs besitzen, dafür gibt es eine umfangreiche DVD mit allen Shows des Wahre Jahre- Jubiläums auf der Loreley 2015, sowie der WDR/Rockpalast Dokumentation Verehrt Und Angespien – In Extremo – Die Doku, die eingefleischten Anhängern einen Kauf lukrativ macht. Die Umfangreiche Best Of hat somit seine Mission erfüllt und macht die Fans einmal mehr glücklich, zudem kann man als Neueinsteiger gleich mal anchecken, ob einem die Band liegt oder eben nicht.



Anspieltipps: Sternhagelvoll und Spielmannsfluch Rene W. 8.2 2017-10-31 8.2 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

Kommentare

Kommentare