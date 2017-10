Die Band kommt Anfang 2018 nach Deutschland, um sich und ihr Album bei diversen Medientagen in Hamburg, Köln und München vorzustellen.

Doch nun erst einmal viel Spaß beim Anhören von Waking Lions. Der Refrain geht direkt ins Ohr, ins Herz und die Beine – hört selbst.

„Wir stehen mit Pop Evil am beginn einer neuen Ära“, sagt Sänger Leigh Kakaty. „Das neue Lineup fühlt sich für uns nach einem komplett neuen Band-Kapitel an. Wir sind sehr stolz, mit einem Song wie Waking Lions auf das neue Album hinzuführen, der eine positive Message an unsere Fans sendet.“

Pop Evil veröffentlichen ihr fünftes Studioalbum am 16. Februar 2018 in Deutschland via Entertainment One /SPV.

Pop Evil arbeiteten an ihrem gleichnamigen neuen Album mit dem erfahrenen Produzenten Kato Khandwala (u.a.Blondie, Papa Roach, The Pretty Reckless, Paramore, My Chemical Romance). Seit Anfang Juni verbrachte die Band die meiste Zeit des Sommers in Nashville (Tennessee) im Studio A der Sound Emporium Studios, das Album wurde dann Anfang Oktober in den Sphere Studios in Los Angeles (Kalifornien) beendet.

Pop Evil ist das mit Spannung erwartete Nachfolge-Album von UP, das direkt nach seiner Veröffentlichung von Null auf #1 in die Billboard U.S. Independent Albumcharts aufstieg, auf #3 der Billboard Top Hard Rock Album Charts landete und auf #25 der Billboard Top 200 Charts. UP produzierte mit Footsteps, If Only For Now, Ways To get High und Take It All gleich vier Top-5-Singles. Wobei Footsteps sogar auf Platz 1 landete.