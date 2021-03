Entombed A.D.: Sänger LG Petrov hat den Kampf gegen den Krebs verloren

Wie wir soeben erfahren haben, ist der Sänger der schwedischen Death Metal Band Entombed A.D. verstorben.

Die Band hat auf ihrer Facebook-Seite geschrieben:

„⁣We are devastated to announce that our beloved friend Lars-Göran Petrov has left us.⁣⁣

Our brother, leader, vocalist, our Chief Rebel Angel went on another ride last night. It’s with the deepest sadness that we have to announce that Lars-Göran Petrov has left us. He was (is!!!) an incredible friend, and a person that has touched so many people. He has changed so many lives with his voice, his music, his character and his unique personality. LG’s smile is something that we will carry forever in our hearts. When asked in an interview what he would like to have written on his grave and what about his legacy, he said: „I will never die, it will never die“. And you didn’t. You will live forever in our hearts. ⁣⁣⁣⁣“

„Wir sind am Boden zerstört mitteilen zu müssen, dass unser geliebter Freund Lars-Göran Petrov uns verlassen hat.

⁣Unser Bruder, Führer, Sänger, unser Chief Rebel Angel hat gestern Abend eine weitere Fahrt gemacht. Mit tiefster Trauer müssen wir verkünden, dass Lars-Göran Petrov uns verlassen hat. Er war (ist!!!) ein unglaublicher Freund und eine Person, die so viele Menschen berührt hat. Er hat so viele Leben verändert mit seiner Stimme, seiner Musik, seinem Charakter und seiner einzigartigen Persönlichkeit. Das Lächeln von LG ist etwas, das wir für immer in unseren Herzen tragen werden. Als er im Interview gefragt wurde, was er gerne auf seinem Grab geschrieben haben möchte und was mit seinem Erbe ist, sagte er: ′′ Ich werde niemals sterben, es wird nie sterben“. Und du hast es nicht getan. Du wirst ewig in unseren Herzen leben.“

Im August 2020 wurde bekannt, dass Petrov an Krebs erkrankt ist. Er wurde nur 49 Jahre alt.

Time For Metal wünscht den Hinterbliebenen viel Kraft für die kommende Zeit.

R.I.P. LG Petrov