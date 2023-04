Dieth: veröffentlichen neues Album „To Hell And Back“ am 02.06.2023

Einige werden es schon mitbekommen haben: Die Death-Thrash-Band Dieth – bestehend aus dem mit dem Grammy Award ausgezeichneten Bassisten David Ellefson (Ex-Megadeth), dem für den schwedischen Grammy-nominierten Gitarristen/Sänger Guilherme Miranda (Ex-Entombed A.D.) und dem Schlagzeuger Michał Łysejko (Ex-Decapitated) – veröffentlicht am 2. Juni 2023 über Napalm Records ihr Debütalbum To Hell And Back.

Die guten Beziehungen unseres Redakteurs Juergen S. zu Rocky666, dem Ambassador For Dieth sorgten dafür, dass Time For Metal exklusiv fünfzehn (15) handsignierte Autogrammkarten von der Band erhalten hat. Diese werden wir in den nächsten Tagen hier verlosen! Also aufpassen, mitmachen und gewinnen!

Vielen Dank an Rocky666 und Dieth! Wir freuen uns schon auf das Album To Hell And Back, zu dem es rechtzeitig ein Review von uns geben wird!

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: