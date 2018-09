Der polnische Death Metal-Panzer Vader findet keine Ruhe. Erst gestern hat die Band eine erfolgreiche Polentour mit Marduk beendet, heute kündigt die Truppe um Frontmann Piotr „Peter“ Wiwczarek bereits den nächsten Feldzug an: So werden sich Vader im Oktober/November diesen Jahres gemeinsam mit der schwedischen Death Metal-Kombo Entombed A.D. auf ausgedehnte Co-Headlinetour durch den blauen Kontinent begeben. Supports werden in Kürze angekündigt. Alle Termine findet Ihr unten.

European Chaos Tour 2018

w/ Entombed A.D. + Supports

16.10. CZ Uherské Hradiště – Klub Mír

17.10. CZ Pilsen – Divadlo Pod Lampou

18.10. CH Schaffhausen – Kammgarn

19.10. I San Donà di Piave (VE) – Revolver Club

20.10. I Bologna – Zona Roveri Music Factory

21.10. I Mailand – Legend 54

22.10. D München – Backstage

23.10. CH Saint-Maurice – Manoir Pub

24.10. F Nilvange (Metz) – Le Gueulard Plus

26.10. F Rennes – Garmonbozia

27.10. B Chapelle-lez-Herlaimont – Le Cercle

28.10. D Osnabrück – Bastarcd Club

29.10. D Erfurt – From Hell

30.10. D Mannheim – MS Connexion Complex

01.11. NL Rotterdam – Baroeg

02.11. UK Cardiff – The Globe

03.11. UK Leeds – Damnation Festival

04.11. UK Coventry – Empire

05.11. UK London – The Dome

07.11. NL Apeldoorn – Podium Gigant

08.11. NL Helmond – De Cacaofabriek

09.11. D Trier – Mergener Hof

10.11. D Essen – Turock

11.11. D Ludwigsburg – Rockfabrik

Weitere Vader -Termine:

Battering The East 2018

w/ Hate, Thy Disease

13.09. UA Kiew – Bingo

14.09. BY Minsk – Re:public

15.09. RUS St. Petersburg – Opera

16.09. RUS Moskau – Rock House Club

17.09. RUS Jaroslawl – Dzhao Da

18.09. RUS Nowosibirsk – Podzemka

19.09. RUS Krasnojarsk – The Mods Bar

20.09. RUS Irkutsk – Rock’n’Roll Pub

Asia Under Siege 2018

w/ Hate, Thy Disease

21.09. MNG Ulaanbaatar – Noise Metal Fest

22.09. RC Peking – Laifu Livehouse

23.09. RC Shanghai – Bandai Namco Base

25.09. RC Hangzhou – Mao Livehouse

27.09. J Osaka – Shinsaibashi Soma

28.09. J Nagoya – Rad Hall

29.09. J Tokio – Cyclone

03.05. N Kopervik – Karmøygeddon Metal Festival

28. – 30.06. D Protzen – Protzen Open Air

Es gibt viele Versionen, wie es zur Gründung von Vader kam. Die Wahrheit ist, dass alles im Herbst 1983 mit Bassist Piotr „Peter“ Wiwczarek (Bardast und später dann Behemoth) und Gitarrist Zbyszek „Vika“ Wroblewski begann. Zu dieser Zeit etablierte sich der Extreme Metal in Polen und Vader fanden sich neben vielen anderen Pionieren dieses Genres im Underground zusammen – sie sind aber bis heute die einzige Band, die immer noch solch große Erfolge feiert! Der erste ausschlaggebende Moment ihrer Karriere war die Show auf dem ersten polnischen Heavy Metal-Festival, dem Metalmania 1986. Dort spielten sie vor einem Publikum von ca. 5.000 Leuten.

