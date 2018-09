Mit Man Spricht Deutsch haben die Düsseldorfer bereits vor fünf Jahren der deutschen Musiklandschaft den Metal-Stempel aufgedrückt. Mit Hartgeld Im Club folgt im Januar 2019 nun der harte aber herzliche Nachschlag: Metal meets Hip-Hop – Callejon meets Deutschrap!

Dass Callejon plus Deutschrap durchaus funktioniert, haben nicht zuletzt die Kollaborationen mit K.I.Z für die Singles Porn From Spain I + II gezeigt. Mit Coverversionen von Marteria, SXTN, Bonez MC & RAF Camora oder Deichkind ersetzen Callejon auf Hartgeld Im Club nun tanzbare Beats mit harten Riffs und Rap-Vocals mit ordentlichen Metal-Shouts.

Ob das Ergebnis dann zum Moshen, Dancen oder zu einer Wall Of Twerk einlädt, lässt sich direkt im Februar 2019 rausfinden, denn dann geht es nämlich wieder mit voller Energie zurück auf die Bühnen.

Kingstar präsentiert:

Callejon – Hartgeld Im Club Tour

Plus Special Guest

31.01.2019 Berlin, Lido

01.02.2019 Leipzig, Täubchenthal

02.02.2019 Hamburg, Gruenspan

07.02.2019 Wiesbaden, Schlachthof

08.02.2019 Karlsruhe, Substage

09.02.2019 Münster, Sputnikhalle

14.02.2019 Bremen, Tower

15.02.2019 Hannover, Faust

16.02.2019 Düsseldorf, Zakk

21.02.2019 Nürnberg, Hirsch

22.02.2019 AT-Wien, Flex

23.02.2019 München, Backstage Halle

Tickets sind ab sofort exklusiv über www.eventim.de erhältlich.

