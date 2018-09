Das isländische Classic Rock-Trio The Vintage Caravan hat sein neues Album Gateways am 31. August 2018 via Nuclear Blast Records veröffentlicht. Dank der Unterstützung ihrer treuen Fans hat es die Band nun zum allerersten Mal in die deutschen Albumcharts geschafft – Gateways ist im Zuge dessen sogar bis auf Platz #75 vorgedrungen. Gratulation nach Island!

Bassist Alex kommentiert: „Die bisherigen Reaktionen auf unser neues Album haben uns echt überwältigt und dass wir es nun auch noch in die deutschen Top 100 geschafft haben, ist definitiv ein Meilenstein für uns! Wir sind einfach überglücklich.“

Holt euch Gateways hier.

Schaut euch TVCs brandneues Musikvideo zu Reset an:

Mehr zu Gateways:

Reflections OFFIZIELLER TRACK: https://www.youtube.com/watch?v=b2YMvlhlCTU

Set Your Sights OFFIZIELLER VISUALIZER: https://www.youtube.com/watch?v=MSVRoXEXDpo

Track-by-Track #1: https://www.youtube.com/watch?v=Jnygzj0p6wI

Track-by-Track #2: https://www.youtube.com/watch?v=x3x7oHl6pSQ

Albumtrailer #1: https://www.youtube.com/watch?v=HCZQlD-NRfU

Albumtrailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=WEzfvG3LS1E

Das Album ist in den folgenden Formaten erhältlich:

– DIGI

– 2LP (schwarz, weiß [ausverkauft], blau)

– DIGITAL

Gateways – Tracklist:

01. Set Your Sights

02. The Way

03. Reflections

04. On The Run

05. All This Time

06. Hidden Streams

07. Reset

08. Nebula

09. Farewell

10. Tune Out

Bonustrack (nur DIGI und 2LP!)

11. The Chain (FLEETWOOD MAC-Cover)

The Vintage Caravan live: 2018 Gateways Tour

w/ Wucan, Black Mirror

13.10. NL Hengelo – Beerland*

15.10. D Hamburg – Molotow

16.10. D Berlin – Lido

17.10. PL Warschau – Hydrozagadka

18.10. PL Posen – Pod Minogą

19.10. A Wien – Arena

20.10. D Kempten – Rock The Box

22.10. D Leipzig – Moritzbastei

23.10. D München – Strom

24.10. D Karlsruhe – Substage

25.10. D Köln – Luxor

26.10. F Paris – Backstage

27.10. F Rennes – Garmonbozia*

28.10. F Toulouse – L’usine à musique

30.10. E Bilbao – Santana 27

31.10. E Madrid – Nazca Club

01.11. E Barcelona – Sala Bóveda

02.11. P Porto – RCA Club

03.11. P Lissabon – SBF ’18

08.11. UK Nottingham – Rescue Rooms*

09.11. UK Camp HRH – Hard Rock Hell*

10.11. UK London – The Borderline*

12.11. UK Glasgow – King Tut’s Wah Wah Hut*

13.11. UK Manchester – Rebellion*

14.11. UK Bristol – Exchange*

16.11. B Brüssel – Ancienne Belgique*

17.11. NL Eindhoven – Helldorado*

*nur TVC

w/ Flynotes

01.12. RUS St. Petersburg – Mod

02.12. RUS Moskau – Zil Arena

Tickets: www.thevintagecaravan.eu/tour

The Vintage Caravan sind:

Óskar Logi – Gitarre, Gesang

Alexander Örn – Bass, Hintergrundgesang

Stefán Ari – Schlagzeug, Hintergrundgesang

Weitere Infos:

www.thevintagecaravan.eu

www.facebook.de/vintagecaravan

www.nuclearblast.de/thevintagecaravan

Kommentare

Kommentare