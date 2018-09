Am 21. September wird das symphonische Death Metal Kollektiv MaYaN mit seinem epischen neuen Album Dhyana die Seelen erleuchten. Bei einer großen Crowdfundingcampagne hatte die internationale Band über 40.000 € gesammelt, um somit ihr drittes Studioalbum gemeinsam mit dem City Of Prague Philharmonic Orchestra aufnehmen zu können. Dieses neue Full-Length Release folgt einem spirituellen Konzept und regt den Hörer dazu an, sich seiner Existenz und eigenen Gedanken bewusst zu werden und das eigene Ego loszulassen, um endlich herauszufinden, wer wir tatsächlich sind.

Heute veröffentlicht die Band einen neuen Trailer, in dem Jack Driessen einige Details verrät über das Songwriting des neuen Songs Satori. Er erklärt, wie Komponisten wie Ennio Morricone ihn zu diesem Song inspiriert haben und wie die Orchester Parts zu dem spektakulären Track entstanden sind. Seht den Trailer hier:

Zudem wird die Band die Veröffentlichung ihrer Platte mit einigen Shows im September feiern und verkündete nun auch die ersten Festivalauftritt für 2019 auf dem Metal On The Hill Festival und amerikanischen ProgPower:

21.09. NL Reuver – De Schakel (Try-Out show)

22.09. NL Utrecht – De Helling (Holländische Releaseshow)

23.09. B Chapelle-lez-Herlaimont – Le Cercle (Belgische Releaseshow)

2019

16.-17.08. A Graz – Metal On The Hill Festival

05.09. USA Atlanta, GA – ProgPower

Falls Ihr die erste Single verpasst habt, könnt Ihr hier einen ersten Eindruck von Dhyana bekommen:

The Rhythm Of Freedom: https://www.youtube.com/watch?v=Ba2DyMTl6XM

Dhyan (Musikvideo): https://www.youtube.com/watch?v=nW6Jkpv5iZA

Behind the scenes #1: https://www.youtube.com/watch?v=_1WgAvrvkWE

Behind the scenes #2: https://www.youtube.com/watch?v=lLIev0Be9iQ

Streamt oder downloadet die Singles unter diesem Link:

The Rhythm Of Freedom: http://nblast.de/MayanRhythmOfFreedom

Dhyana: http://nblast.de/MaYaNDhyanaSingle

Dhyana ist erhältlich in den folgenden Formaten:

Jewelcase incl. Bonus-Instrumental-CD in O-card

Schwarzes Vinyl

Goldenes Vinyl (Mailorder exklusiv – limitiert auf 300 Kopien)

Der Vorverkauf läuft und hier könnt Ihr Euch das neue Album sichern.

Vorabspeichern auf Spotify.

Das aktuelle Line-Up von MaYaN liest sich wie folgt:

Mark Jansen, George Oosthoek – Grunts

Adam Denlinger, Henning Basse (special guest) – Cleangesang

Laura Macrì, Marcela Bovio – Gesang

Jack Driessen – Synths, Orchesterarrangements

Frank Schiphorst, Merel Bechtold, Arjan Rijnen, Jord Otto – Gitarre

Roel Käller – Bass

Ariën van Weesenbeek – Schlagzeug

Weitere Infos:

www.mayanofficial.com

www.facebook.de/mayanband

www.nuclearblast.de/mayan

