Die deutschen Epic Metaller EQUILIBRIUM haben ihr aktuelles Album »Armageddon« (#5 Deutschland, #11 Schweiz, #20 Österreich) am 12. August 2016 über Nuclear Blast veröffentlicht. Im Anschluss ging es im Herbst letzten Jahres mit HEIDEVOLK, NOTHGARD sowie FINSTERFORST auf große Headlinetour. Nun wird die Truppe im Frühjahr 2018 als Co-Headliner der schwedischen Melodic Death Metal-Ikonen DARK TRANQUILLITY auf deren »Atoma«-Tour erneut die Bühnen Europas beehren. Ein (noch unbekannter) Opener wird das ohnehin schon starke Package komplettieren. Die Übersicht von EQUILIBRIUMs bislang bestätigten Shows 2018 findet Ihr unten.

René kommentiert:

„Wir freuen uns enorm und sind stolz, mit den mächtigen DARK TRANQUILLITY auf Tour gehen zu können. Wir werden in viele Städte kommen, in denen wir noch nie aufgetreten sind, was diese Tour besonders reizvoll für uns macht. Außerdem werden wir ein starkes Set auf die Bühne bringen und u.a. Songs mit im Gepäck haben, die wir noch nie live gespielt haben.“

EQUILIBRIUM

»Atoma European Tour 2018«

w/ DARK TRANQUILLITY

22.03. S Malmö – KB

23.03. NL Hengelo – Metropool Metal Fest

24.03. D Andernach – JUZ Live Club

25.03. NL Leiden – Gebr. de Nobel

26.03. D Hamburg – Markthalle

27.03. D Osnabrück – Rosenhof

28.03. D Bochum – Zeche

29.03. D Leipzig – Hellraiser

01.04. A Graz – Feel the Noise Festival Warm-up (w/ VINEGAR HILL)

02.04. H Budapest – Barba Negra

03.04. A Wien – Flex

08.04. F Lyon – CCO Villeurbanne

09.04. F Bordeaux – Barbey

13.04. PT Lisboa – Lisboa Ao Vivo

21.04. GR Thessaloniki – Principal Club Theater

22.04. GR Athens – Piraeus 117 Academy

24.04. I Roma – Largo Venue

25.04. I Trezzo sull’Adda (MI) – Live Club

26.04. I Bologna – Zona Roveri

29.04. D Saarbrücken – Garage

01.05. F Limoges – CC John Lennon

02.05. F Paris – La Machine du Moulin Rouge

03.05. B Vosselaar – Biebob

04.05. D Bremen – Tivoli

05.05. S Göteborg – Trädgarn

Weitere EQUILIBRIUM-Shows:

21.01. CO Bogotá – Metal Millennium

06./07.04. D Lichtenfels – Ragnarök Festival

15. – 20.04. E Palma de Mallorca – Full Metal Cruise

01. – 03.06. CZ Pilsen – Metalfest Open Air

04. – 07.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

Kommentare

Kommentare