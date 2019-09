Everlast: Veröffentlicht Video zu „Smokin & Drinkin“

Everlast legt mit Smokin & Drinkin eine neue Single aus dem aktuellen Studioalbum Whitey Ford’s House Of Pain vor. Ein offizielles Musikvideo zur Single feiert auf den Social Media Profilen des Künstlers seine Premiere.

Im November kommt Everlast dann erneut auf umfangreiche Europatour.

Everlast

November 07, 2019 – Stuttgart, Germany – Wizeman Halle

November 09, 2019 – Zurich, Switzerland – Dynamo

November 10, 2019 – Bern, Switzerland – Bierhubell

November 12, 2019 – Bochum, Germany – Zeche

November 13, 2019 – Hengelo, Netherlands – Metropol

November 15, 2019 – Alkmaar, Netherlands – Victorie

November 16, 2019 – Arnhem, Netherlands – Luxor

November 17, 2019 – Copenhagen, Denmark – Pumphuset

November 19, 2019 – Bremen, Germany – Modernes

November 20, 2019 – Jena, Germany – F-Haus

November 22, 2019 – Moscow, Russia – Red Club

November 23, 2019 – St. Petersburg, Russia – Morze Club

Nenn ihn wie Du willst: Everlast, Whitey Ford oder Erik Francis Schrody. Das wirklich Bemerkenswerte an der Karriere der Singer-Songwriter-/Rap-Legende ist, wie oft er es schaffte, sich neu zu erfinden. Von seinem Solo-Debütalbum Forever Everlasting, unter der Schirmherrschaft von Ice-Ts Rhyme Syndicate, zum Jump Around-Erfolg mit House Of Pain, dem mehrfach Platin-prämierten Soloalbum Whitey Ford Sings The Blues (seiner Genre-übergreifenden Hit-Single What It’s Like) und seinem Beitrag zu Carlos Santanas Supernatural-Album (Put Your Lights On). Everlast hat so ziemlich allen Neinsagern getrotzt. Auf seinem Weg hat er eine bahnbrechende Fusion aus Hip-Hop, Rock, Folk, Funk, Blues und R&B erschaffen, die von Kid Rock und Colt Ford bis hin zur neuen Generation um Yelawolf, JellyRoll und Lil Wyte alle beeinflusst hat. Everlasts neuestes Album Whitey Ford’s House Of Pain ist sein siebtes Solo-Studioalbum und das erste seit dem 2011er-Album Songs Of The Ungrateful Living (2013 veröffentlichte er noch The Life Acoustic eine Compilation aus neu aufgenommenen Gitarren-Versionen alter Songs). Das 12-Track starke Werk bietet eine eklektische Stilauswahl aus drei Jahrzehnten Everlast.

