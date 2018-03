“Das könnte bereits der Durchbruch sein!“

Artist: Evil Drive

Herkunft: Kotka-Hamina-Helsinki, Finnland

Album: Ragemaker

Spiellänge: 41:24 Minuten

Genre: Melodic Death Metal, Thrash Metal, Metal

Release: 30.03.2018

Label: Reaper Entertainment Europe

Link: https://www.facebook.com/evildriveofficial/

Bandmitglieder:

Gesang – Viktoria Viren

Gitarre – J-P Pusa

Gitarre – Ville Wiren

Bassgitarre – Marko Syrjala

Schlagzeug – Juha Beck

Tracklist:

Intro (The Rage Is Rising) Anti-Genocide The System Is Dead Fight To Die Legends Never Die Ragemaker Fire Is Her Name There Is No God Run Through The Dark Suicide Nation Killed By Death

Reaper Entertainment Europe haben die Schlinge um die finnischen Newcomer Evil Drive gezogen, die mit melodischem Death Thrash Metal versuchen ihr zweites Album nach dem Debüt The Land Of The Dead aus dem Jahre 2016 durch Europa zu führen. Das gute Stück hört auf den krachenden Namen Ragemaker und soll eure müden Tanzbeine gewaltsam zum Zucken bringen. Die fünf Musiker aus Helsinki haben dafür elf Stücke auf den Silberling gebracht, der mit dem Intro (The Rage Is Rising) anrollt und erst nach über 40 Minuten wieder zum stehen kommt.

Ohne dass man es zwingend möchte – aber bereits mit Anti-Genocide sucht man die Parallelen zu anderen Gruppen des Genres. Durch die Frontfrau Viktoria Viren schielt man gerne zu Holy Moses oder Cripper, wobei der Vergleich etwas hinkt. Dafür stehen Evil Drive für deutlich mehr melodic Death Metal Anteile und zaubern einem die Death Metal Hymnen von Arch Enemy vor Augen, die man aus der Zeit mit Angela Gossow kennt. Dabei zocken alle zusammen mit ihrer Gesangsperle einen sauberen Stiefel durch die verschneite Schneelandschaft ihrer heimischen Seenplatte. Davon könnt ihr euch direkt im Video zu Fire Is Her Name weiter unten selber überzeugen. Ohne Huldigung an unseren lieben Lemmy geht es nicht. Killed By Death ist einer dieser Momente oder die ruhigste Nummer Legends Never Die, die tatsächlich in Female Melodic Metal Regionen ragt und nicht zwingend auf die Scheibe passt. Wie dem auch sei, solche Versuche sollten vor allem Einsteiger noch wagen, um ihre Grenzen zu lokalisieren. Im Kopf bleiben die Nummern Anti-Genocide, There Is No God oder auch der Titeltrack Ragemaker in einem gelungenen Album, welches Fans der bereits genannten Gruppen definitiv mal antesten sollten.

Evil Drive - Ragemaker Fazit: In allen Belangen machen Evil Drive auf Ragemaker einen guten Job. Das Songwriting wurde klar aufgezogen, das Genre breit aber nicht zu zerstreut abgestreckt und die Fanbase von nicht unerheblichen Gruppen angezapft, ohne ganz den eigenen Faden zu verlieren. Im Vorfeld hätte ich mit deutlich weniger gerechnet. Was überbleibt: ein runder zweiter Longplayer, den man ruhig öfter anspielen darf. Die Zukunft sieht daher rosig aus, sollten Evil Drive weiter hart an ihren Stücken arbeiten und noch mehr Feinheiten einarbeiten.



Anspieltipps: Fire Is Her Name und Ragemaker Rene W. 8.5 2018-03-18 8.5 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

