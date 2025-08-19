F.U.MS & Rock Am Ring 2025: versteigern exklusives Charity-Item

F.U.MS Germany hat Anfang Juni bei Rock Am Ring 2025 gezeigt, wie Festivalspirit und Engagement Hand in Hand gehen. Zusammen mit VISIONS war das F.U.MS-Team am Nürburgring unterwegs – ausgerüstet mit einer hochwertigen Autogrammtafel aus Aluminium und mit hochwertigem Aufdruck des F.U.MS-Logos.

Der Plan: Ein massives F.U.MS-Sammlerstück vor Ort entstehen zu lassen, das von zahlreichen Bands für die gute Sache mit ihrem Autogramm veredelt wird und ihren Support ausdrückt. Am Ende standen rund 20 Bands auf der Tafel – darunter Headliner und andere: Rise Against, Biffy Clyro, Beatsteaks, Heaven Shall Burn, Donots, Frank Turner, Feine Sahne Fischfilet und jede Menge mehr.

Die Autogramm-Tafel, ein echtes Unikat – und ein Stück Festivalgeschichte. Und sie ist nicht nur was für deine Wand, sondern auch für den guten Zweck: Diese Tafel wird aktuell über eBay versteigert, der Erlös geht komplett an F.U.MS Germany und unterstützt junge Menschen mit Multipler Sklerose. „Wir wollten zeigen, dass Selbsthilfe laut, bunt und kreativ sein kann – und dass Engagement überall Sinn macht, sogar im Moshpit“, sagt das Team.

Die Versteigerung läuft seit dem 15.08. und hat schon einige Gebote bekommen.

Klar ist: Diese Autogramm-Tafel ist nicht nur ein Blickfang, sondern vor allem ein Symbol für Zusammenhalt.

Die Auktion ist zu finden unter: https://ebay.us/m/PZLdZ7.

Weitere Infos gibt es auch auf www.fums-germany.org und die dazugehörigen Social Media Kanäle.

F.U.MS – Turning Anger Into Hope

Bereits 2006 hat Aaron Solowoniuk, Drummer der Band Billy Talent und selbst von MS betroffen, in Kanada die Stiftung F.U.MS (Fuck U Multiple Sclerosis) gegründet. 2013 entstand F.U.MS Germany. Was als digitale Facebook-Gruppe begann, ist längst eine riesige Community mit über 700 Mitgliedern geworden. Täglich wird hier über alles geredet – vom ganz normalen Wahnsinn bis zu medizinischen Themen und persönlichen Herausforderungen. Das alles mit Anschluss an die DMSG NRW (Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft). Highlight des Jahres: Das große F.U.MS Barbecue in Dortmund. Hier wird nicht nur gegrillt, sondern echte Freundschaften werden gepflegt. Viele reisen quer durch Deutschland an, um sich endlich live zu sehen, zu quatschen – und natürlich zu feiern. Dazu kommen jede Menge kleine Treffen, die innerhalb der Gruppe organisiert werden – vom Kaffeekränzchen bis Konzertbesuch.

Gemeinsam laut – auf und neben der Bühne

Was Rock Am Ring gezeigt hat: Selbsthilfe kann alles sein, nur nicht leise. F.U.MS bleibt auch nach mehr als einem Jahrzehnt kreativ, laut und eine Anlaufstelle für alle, die mit der Diagnose MS konfrontiert werden und zeigt damit: Zusammen geht mehr. Und manchmal ist es genau das, worauf es ankommt, um anderen Mut zu machen.