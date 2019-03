Fallujah: sprechen in viertem Undying Light-Trailer über das Artwork von Nick Keller

Die Bay Area-Metal-Meister Fallujah werden ihr sehnlich erwartetes viertes Album Undying Light bereits nächste Woche, am 15. März, via Nuclear Blast Records veröffentlichen. Heute hat die Band den vierten Teil einer begletenden Videotrailerserie online gestellt, in dem sie über das Artwork von Nick Keller spricht. Klickt hier:

