Die kanadischen Rock-Schwergewichte Monster Truck gehen bald auf Headline-Tour im April/Mai 2019 mit 26 Konzerten durch Europa. Dabei werden sie ihr neues Album True Rockers, das am 7. September 2018 über Mascot Records erschien, live vorstellen. In Deutschland sind sie in folgenden Städten zu sehen: in Köln am 3. Mai 2019 in der Kantine, in Frankfurt am 4. Mai 2019 im Gibson, in München am 6. Mai 2019 im Backstage Werk, in Berlin am 17. Mai 2019 im Huxleys und in Hamburg am 18. Mai 2019 im Uebel & Gefährlich.

Tickets sind u.a. hier erhältlich: www.myticket.de

Aus aktuellem Anlass schiebt die Band mit dem Video zu Denim Danger noch ein brandneues Lyric Video hinterher, zu sehen hier:

https://www.youtube.com/watch?v=L9KLTUHY11w

Zum Song sagt Singer/Bassist Jon Harvey: “Denim Danger is a classic Monster Truck song about an imaginary street gang. Equal parts Sons Of Anarchy and West Side Story. It’s become a crowd favourite because it talks about having pride in your town and people love wherever they are from or grew up“.

