“Kann bei den eingefleischten Fans weiter punkten!“

Filmtitel: Poldark Staffel 4 (Limited Edition)

Sprachen: Deutsch, Englisch

Untertitel: Deutsch

Laufzeit: ca. 464 Minuten + 59 Minuten Bonus

Genre: Historienfilm, Komödie & Unterhaltung, Drama

Release: 22.02.2019

Regie: Brian Kelly, Joss Agnew

Link: https://www.edel.com/de/home/

Produktion: Edel Germany GmbH



Schauspieler:

Tom York

Josh Whitehouse

Pip Torrens

Harry Richardson

Christian Brassington

Poldark geht in die vierte Runde und wird dort ganz sicher nicht sein Ende finden. Die beliebte Serie von Brian Kelly und Joss Agnew hat eine beachtliche Anhängerschaft aufgebaut, die süchtig nach immer mehr ist. Das Zusammenspiel aus Historienfilm, Komödie & Unterhaltung und Drama kommt gut an. Vor allem bei den Frauen unter uns, die den Liebesgeschichten verfallen. Der Kern bleibt bei Poldark gleich. Die Unterschiede zwischen arm und reich und die Intrigen dahinter zeigen die Abgründe der menschlichen Charaktere auf.

Die Story von Poldark Staffel 4:

Im Jahr 1796 muss Ross in das Spiel der Politik einsteigen, um Cornwall und jene, die er liebt, vor einem ermächtigten George zu schützen.

Dies führt ihn nicht nur in die Hauptstadt, sondern bringt ihn auch in neue Gefahren. Während die Beziehungen von Ross und Demelza, sowie von Dr. Enys und Caroline auf eine harte Probe gestellt werden, geht der Kampf gegen George Warleggan weiter. Ross gewinnt die Wahl und die Fehde zwischen den beiden Häusern entflammt auf ein Neues. Zudem taucht ein neuer Widersacher auf und sorgt zusätzlich für großes Chaos. Kann sich Ross in seiner neuen Machtposition behaupten?

Extras hat die Limited Edition natürlich auch zu bieten. So gibt es Interviews, Making Of, Hinter Den Kulissen, Featurette: Verlust Und Trennung, Eine Komplizierte Geschichte und Die Entwicklung von Ross Poldark, die noch zusätzlich verschlungen werden darf!

Poldark Staffel 4 (Limited Edition) Fazit: Die Serie von Poldark ist und bleibt einfach eine spannende Story, die für meinen Geschmack zu viele Klischees bedient aber dabei trotzdem noch erfolgreich fungiert. Immer neue Wendungen, immer neue Dramen machen das Abenteuer im Kampf um die ewige Liebe zu einer lockeren Abendunterhaltung. Während die Frauen vor Poldark dahinschmelzen, können wir Männer bei kernigem Heavy Metal abschalten - eine Tatsache, die nicht schlecht sein muss. Das heißt nicht, dass ich euch ans Herz legen möchte Poldark zu erwerben, damit ihr eure bessere Hälfte vor den Fernseher abschieben könnt. Rene W. 7.8 2019-03-12 7.8 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

Kommentare

Kommentare