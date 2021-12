Feuerschwanz – Memento Mori

Artist: Feuerschwanz

Herkunft: Erlangen, Deutschland

Album: Memento Mori

Spiellänge: 38:44 Minuten

Genre: Mittelalter-Rock, Folk Metal

Release: 31.12.2021

Label: Napalm Records

Link: https://feuerschwanz.de/

Bandmitglieder:

Gesang und Gitarre – Hauptmann Feuerschwanz

Gesang, Gitarre, Flöte, Rauschpfeife und Dudelsack – Prinz R. Hodenherz III

Geige und Drehleier – Johanna von der Vögelweide

Gitarre – Hans der Aufrechte

Bassgitarre – Jarne Hodinsson

Schlagzeug – Rollo H. Schönhaar

Tracklist:

1. Memento Mori

2. Untot Im Drachenboot

3. Ultima Nocte

4. Rausch Der Barbarei

5. Krampus

6. Feuer & Schwert

7. Das Herz Eines Drachen

8. Rohirrim

9. Am Galgen

10. Hannibal

11. Skaldenmet

Es klingt schon fast wie ein Neujahrsvorsatz: Memento Mori, lebe im Jetzt und Hier. Vielleicht releasen Feuerschwanz daher ihr neues Album am 31.12.2021 bei Napalm Records und hauen damit einen richtigen Knaller zu Silvester raus. Bereits lange vor der Veröffentlichung des Albums hat die Band den Titelsong Memento Mori, Untot Im Drachenboot und Krampus als Singles veröffentlicht und den Fans damit eine Aussicht gegeben, wie das neue Album klingen wird. Brachiale, epische Sounds gemischt mit einem mittelalterlichen Touch. Doch auch der Rest des Albums überzeugt. Mit Krampus erzählen Feuerschwanz die gruselige Sage von Krampus, einer Schreckgestalt, die zur Weihnachtszeit unartige Kinder bestraft. Hier zeigen Feuerschwanz ihr volles Talent, klassische Elemente und harten Metal zu verbinden. So lassen sich in dem Song eindeutige Melodien von alten Weihnachtsliedern wiedererkennen. Wer weniger harten Metal-Sound wünscht, dem kann ich Mit Feuer Und Schwert nur ans Herz legen. Hier liegen die mittelalterlichen Elemente des Songs eindeutig im Vordergrund.

Wer Balladen auf dem Album erwartet, der wird leider enttäuscht werden. Das finde ich persönlich sehr schade, da ich die Feuerschwanz-typischen Balladen immer sehr gemocht habe. Zwar gibt es Songs mit Balladentexten wie Das Herz Eines Drachen, aber diese haben trotzdem eher einen epischen Klang und weniger Balladen-Charakter. Und dies ist auch einer meiner Negativpunkte an dem Album: Der epische Klang passt zwar sehr zu Feuerschwanz, doch klingt das Album dadurch sehr eintönig. Ich hätte mir da etwas mehr Vielfalt auf dem Album gewünscht. Zudem hat sich die Musik im Vergleich zum letzten Album kaum weiterentwickelt. Das kann man natürlich auch nicht erwarten, dass eine Band sich bei jedem Album komplett neu erfindet. Die wichtige Frage ist doch eher, ob Memento Mori den Feuerschwanz Fans gefallen wird, und da kann ich glasklar sagen: Ja, das wird es. Die Band liefert wie gewohnt ein großartiges Album ab und schafft es, zu begeistern. Ich freue mich auf die kommende Memento Mori Tour 2022, bei der ich sicherlich auch einmal vorbeischauen werde.

Die Tourtermine:

13.04.2023 – Wien

14.04.2023 – Graz

15.04.2023 – München

20.04.2023 – Frankfurt am Main

21.04.2023 – Saarbrücken

22.04.2023 – Stuttgart

28.04.2023 – Hamburg

29.04.2023 – Oberhausen

30.04.2023 – Nürnberg

05.05.2023 – Leipzig

06.05.2023 – Berlin

11.05.2023 – Bremen

12.05.2023 – Hannover

13.05.2023 – Köln