Fiddlers Green: veröffentlichen „3 Cheers For 30 Years“ am 04.12.2020 in einer Crowdfounding Aktion

Seit ihrer Gründung 1990 stehen Fiddler’s Green für ihre ganz eigene musikalische Kunstform, die sie inzwischen weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt gemacht hat. Kurz und einprägsam Irish Speedfolk nennen die sechs Musiker ihre kreative Mischung, in der sich Folk, Ska, Punk, Reggae und Einflüsse des Rock verbinden.

Mit fast 2000 Live-Konzerten in Deutschland und Europa haben sie sich in drei Jahrzehnten einen hervorragenden Ruf als Live-Band erspielt. Dass sie diesem stets gerecht werden, beweisen die Speedfolker dabei jedoch in jeder einzelnen ihrer Shows, in denen sie sich als eingespielte, aber nie zu routinierte Band zeigen. Nicht nur die authentisch-herbe Musikqualität macht die einzigartige Bühnenenergie der Band aus, sondern auch der Hang zu Humoresken und der begeisterte Austausch mit den Fans. Fiddler’s Green kreieren dabei einen zutiefst persönlichen Stil, ganz gleich ob die Mengen zur Feierhymne im Circle Pit rotieren oder einer berührenden Ballade lauschen.

Von Lowlands und Pinkpop Festival in Holland über Sweden Rock und gefeierten Auftritten beim legendären Metal-Festival in Wacken bis hin zum weltberühmten Montreux Jazzfestival oder bei einer ihrer Japan-Touren – Fiddler’s Green haben in in den letzten 30 Jahren eindrucksvoll gezeigt, dass sie geografische und musikalische Grenzen spielend hinter sich lassen.

23 Alben und vier DVDs unterstreichen den Erfolg der Band, die dem oft inflationär gebrauchten Ausdruck des „Sich-Neu-Erfindens“ eine ganz neue Dimension verleihen. Denn Fiddler’s Green haben einen Großteil ihrer Karriere einer konsequenten kreativen Entwicklung mit Mut zu Neuem zu verdanken.

Nur so konnte Speedfolk mit Erfolgsgarantie entstehen!

30 Jahre nach Bandgründung schenken Fiddler’s Green sich und ihren Fans nun eine Sammlung der traditionsreichsten Songs des Irish Folk. Die Klassiker schlechthin! Und das alles im genialen Fiddler’s Sound: Ehrlich und direkt, verspielt und brachial, verträumt und versoffen.

3 Cheers For 30 Years ist die wahrhaftige Krönung von 30 Jahren Speedfolk der Marke Fiddler’s Green. Die Archegeten des Speedfolk zeigen hier eindrucksvoll, wie modern man Klassiker interpretieren kann. Selbst The Wild Rover lässt die Nordseeküste vergessen und bugsiert den Hörer direkt in ein Pub in Dublin, in dem bärtige Seeleute zusammen mit immerjungen Punks die Stoutvorräte leeren. Was Thin Lizzy, The Dubliners & The Pogues und Metallica in den 70ern bis 90ern angefangen haben, vollenden Fiddler’s Green mit ihrer Version von Whiskey In The Jar im Jahr 2020: Die perfekte Verschmelzung vom Tradition und Moderne – von Irish Folk mit Punkrock! Und selbst wenn man bei The Galway Girl noch nicht von einem Traditional im klassischen Sinne sprechen kann – Steve Earle hat vor 20 Jahren ein wahrhaftiges Meisterwerk komponiert, das in der 2020er Version von Fiddler’s Green zur perfekten Huldigung kommt. Auch bei den zarteren Tönen von Wild Mountain Thyme und Greensleeves ist die Tiefe und Wucht der Produktion zu spüren – perfekt getimed, um Albis Stimme genug Raum zur vollen Entfaltung zu lassen. The Drunken Sailor könnte sich in kürzester Zeit zu einem Szenehit entwickeln: Diverse musikalischen Weggefährten der Band, alle mit Rang und Namen in der Musikszene, haben hier mitgewirkt: Ob Micha von In Extremo und Thomas von Schandmaul, ob Eric von Subway To Sally, Alea von Saltatio Mortis oder Vito von J.B.O. – es sind alle mit dabei!

Auch bei der Vermarktung gehen Fiddler’s Green mit 3 Cheers For 30 Years neue Wege: Eigens für die Veröffentlichung wurde eine umfangreiche Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen (www.fiddlers.de). Exakt 30 unterschiedliche Pakete stehen zur Auswahl, um durch deren Erlös am Ende der Aktion die Produktion einer umfangreichen Online-Liveshow am VÖ Tag des Albums 04.12.20 und das Überleben des Speedfolks zu ermöglichen.