Erst kürzlich haben FIFTH ANGEL ihr erstes Album seit fast 30 Jahren fertiggestellt: »The Third Secret« wird am 26. Oktober 2018 via Nuclear Blast Records erscheinen! Doch ehe die Fans die Platte in ihren Händen halten können, gibt es heute weitere Neuigkeiten aus dem Bandcamp zu verkünden. Gitarrist Ed Archer, der schon zuvor bei FIFTH ANGEL aktiv gewesen ist (1983–1989, 2010, 2017), ist fortan wieder als festes Mitglied an Bord und komplettiert das Quartett.

Ken Mary kommentiert: „Es ist uns eine große Freude, ankündigen zu können, dass Rhythmusgitarrist Ed Archer zu FIFTH ANGEL zurückgekehrt ist. Ed ist ein wichtiger Bestandteil der Band, es ist wirklich klasse, ihn wieder bei uns zu haben!“

Ed Archer ergänzt: „Ich freue mich sehr, wieder mit dabei zu sein und mit meinen Freunden und Musikerkollegen von FIFTH ANGEL zu spielen. Ich bin gespannt, was die Zukunft für uns bereithält, ich kann es kaum erwarten!“

»The Third Secret« umfasst das unglaubliche Talent von Gitarrist und Leadsänger Kendall Bechtel, Bassist John Macko und Schlagzeuger bzw. Backing-Sänger Ken Mary. Bassist John Macko sagt dazu: „Als wir mit dem Albumprozess begonnen haben, waren wir immer darauf bedacht, Songs zu schreiben, die uns schon damals als Band bewegt hätten. Wenn wir das erreichen, so glauben wir zumindest, wird die Musik auch unseren Fans gefallen!“ Sänger/Gitarrist Kendall Bechtel ergänzt: „Wir sind sehr stolz auf das neue Album! Wir hoffen, dass die Fans die klassischen FIFTH ANGEL-Elemente, die sie kennen und lieben, hören werden, und jedoch trotzdem merken, welche Entwicklung wir als Band und auch als Individuen im Laufe der Jahre durchlaufen haben. Wir sind über die Jahre stets gewachsen und gereift und hoffen deshalb umso mehr, dass unsere Fans die neuen Songs genauso lieben werden wie wir!“ Das Coverartwork der Platte stammt von Zsofia Dankova (u.a. POWERWOLF).

FIFTH ANGEL werden die erste digitale Single samt Lyricvideo, ‚Can You Hear Me‘, am 07. September veröffentlichen. Am selben Tag wird auch der Vorverkauf des Albums starten.

»The Third Secret« – Tracklist:

01. Stars Are Falling

02. We Will Rise

03. Queen Of Thieves

04. Dust To Dust

05. Can You Hear Me

06. This Is War

07. Fatima

08. Third Secret

09. Shame On You

10. Hearts Of Stone

