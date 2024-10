Flaming Wrekage: kehren im November und Dezember nach sechs Jahren mit neuem Album nach Europa zurück

Seit ihrer Gründung im Jahr 2009 haben die australischen Death-Thrasher Flaming Wrekage ihre Position an der Spitze der Metal-Szene in Down Under durch vier Full-Length-Alben und etliche Touren in Australien, Europa und Indonesien festigen können.

2024 setzen Flaming Wrekage nach sechs Jahren wieder die Bühnen Europas in Brand, um ihr jüngstes Machwerk vorzustellen. Terra Inferna ist zweifelsohne das gelungenste Werk der Band, das in Australien und Europa überwältigend gute Kritiken geerntet hat. Die geballte Wucht ihrer Alben ließ die Band bereits mit den schwedischen Metal-Meistern Katatonia, Soilwork und den australischen Legenden Psycroptic die Bühne teilen, was nun Ende dieses Jahres in der Rückkehr der Band auf europäischen Boden gipfelt.

Mit einer Liveshow von atemberaubender Intensität verspricht diese umfangreiche Tour allen hungrigen Fans im November und Dezember die für die Band typische Mischung aus melodischem Death Metal und Thrash.

“[…] so kann ich heute sagen, dass Terra Inferna in Sachen Intensität, Aggressivität und Eingängigkeit noch einige Stundenkilometer mehr auf den Tacho als sein Vorgänger bringt. Flaming Wrekage kennen eben nur ein Gas und eine Richtung – Vollgas nach vorne lautet das Motto der Stunde!” – obliveon.de

Verpasst nicht eure Chance, einen der wildesten Live-Acts Australiens hautnah zu erleben. Tickets jetzt im Vorverkauf!

22.11. AT Graz – Club Wakuum

24.11. PL Poznan – CK Nowe Amore

25.11. DE Berlin – Reset Club

28.11. DE Hamburg – KIR

30.11. NL Alkmaar – HAL 25 – Herrie Metal Fest

01.12. BE Diest – Club Hell

04.12. BE Deinze – Muziekcafé Elpee

06.12. DE Limburg a. d. Lahn – Kakadu – Deathtrip

07.12. DE Kassel – Schlachthof – 13. Masters Of Cassel Xmas Festival