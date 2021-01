Flaming Wrekage: veröffentlichen ihre neue Single „The Voiceless“

Seit dem ersten Tag haben Flaming Wrekage einen wachsenden Eindruck im australischen Metal hinterlassen und sich kontinuierlich als einer der führenden australischen Thrash/Death Metal Acts bewiesen. Zwei komplette Studioalben und unermüdliches Touren im In- und Ausland haben der Band eine treue Fangemeinde aus allen Ecken der Welt beschert. Ihre „Take no prisoners“-Einstellung und ihre wilden Liveshows haben das Publikum in ganz Europa, Indonesien und Australien begeistert. Sie sind keine Unbekannten, wenn es darum geht, die Bühnen mit den großen Bands des Metal zu teilen, denn sie haben bereits mit Bands wie Soilwork (SWE), Power Trip (USA), Unearth (USA), Omnium Gatherum (Fin) und Psycroptic die Bühne geteilt.

Ihr neuestes Werk Cathedral Of Bones setzt ein Ausrufezeichen für Thrash und Death Metal und zeigt Flaming Wrekage auf dem Höhepunkt ihres Könnens. Während die Welt vor der totalen Kapitulation steht, hätten diese harten neun Tracks nicht zu einem besseren Zeitpunkt kommen können. Die lyrische Intensität des Albums, das apokalyptische und soziale Themen unter einem Sperrfeuer aus wildem Death Metal erforscht, wird nur noch von Flaming Wrekage’s charakteristischer Mischung aus Melodie und Groove übertroffen.

2021 wird die Band ihren bisher umfangreichsten Tourneeplan in Angriff nehmen. Keine Bühne ist sicher. Cathedral Of Bones kommt, und Flaming Wrekage werden vor nichts Halt machen.

Cathedral Of Bones wird am 25.02.2021 via Blood Blast Distribution veröffentlicht. Das Artwork stammt von Mike Morphett (M:29 Creative).

Cathedral Of Bones Tracklist:

1. Skeletons Of Giants

2. Leech

3. Running Blind

4. Altar Of Lies

5. The Voiceless

6. Straight For The Kill

7. Hell To Pay

8. Cathedral Of Bones

9. Sin Survives

https://www.facebook.com/flamingwrekage

https://www.flamingwrekage.com/

Quelle: Oktober Promotion & Management