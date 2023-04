Folkfield Festival 2023: anlässlich 25 Jahre Schandmaul am 07.und 08.07.2023 in Gelsenkirchen/ Amphitheater

Vom 7. – 8. Juli 2023 veranstalten Schandmaul das 2. Folkfield Festival! Doch diesmal hat das Festival einen besonderen Anlass: 25 Jahre Schandmaul!

Zu diesem Jubiläum hat es sich die Band nicht nehmen lassen, die Veranstaltung über zwei Tage laufen zu lassen und gute Freunde und Weggefährten einzuladen.

Folkfield Festival 2023

Präsentiert von: Sonic Seducer, Piranha, Start, Radio Bob!, Metal.de, Musix und Kulturnews

Am 07.und 08.07.2023 in Gelsenkirchen/ Amphitheater mit:

Schandmaul

Versengold

Subway To Sally

Fiddler´S Green

The O´Reilly´S And The Paddyhats

Tanzwut

Rauhbein

Letzte Instanz

Line-Up 07.07.:

Schandmaul, Fiddlers Green, Subway To Sally und Letzte Instanz

Line-Up 08.07.:

Schandmaul, Versengold, Tanzwut, Rauhbein und The O´Reilly´S And The Paddyhats

Einlass Freitag: 15:30Uhr

Beginn Freitag: 16:45 Uhr

Einlass Samstag: 13:00 Uhr

Beginn Samstag: 14:15 Uhr

Es wird auch einen Mittelaltermarkt und die Möglichkeit zum Zelten geben.

Es gibt exklusiv über www.powerticket.de 100 VIP-Tickets. Diese beinhalten das 2-Tage-Ticket, einen eigenen VIP-Bereich mit Sitzmöglichkeiten, toller Sicht, eigenen Toiletten und einem Überraschungsgeschenk.

Tickets gibt es über https://www.powerticket.de/produkt/folkfield-festival-2023/, https://www.eventim.de/artist/folkfield-festival/ und an allen bekannten VVK-Stellen.

Weitere Informationen unter: https://www.folkfield.de/

Veranstalter: Headline Concerts