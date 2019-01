Frosttide – Decedents - Enshrined

Fazit: Düster werden helle Schatten zugelassen, um die EP nicht in zu nächtliche Abgründe zu führen. Was man hört, macht Laune. Mir sind fünf neue Stücke nur zu wenig, was man wiederum an der Qualität nicht bemängeln kann. Nachgelegt werden muss, ansonsten verschwinden Frosttide unnötig schnell in der Versenkung und das wäre unglaublich schade!



Anspieltipps: Tranquility und Carved Into Ice