Galactic Empire: instrumentale Star Wars Cosplay Heavy Metal John Williams Tribute Band der Galaxis kommen zurück nach Deutschland

Lang lebe das Imperium – Galactic Empire, um genau zu sein. Die beliebteste Metalband der Galaxis hat am 5. Mai ihr drittes Studioalbum via Pure Noise Records veröffentlicht und kündigt nun folgerichtig ihre Rückkehr nach Deutschland an. Galactic Empire, eine Band, wie sie das Universum noch nie gesehen hat, bringt ihre unaufhaltsame Kraft im November 2023 nach Frankfurt (13.11.), Hamburg (17.11.) und Berlin (19.11.). Tickets für die drei Konzerte sind ab Freitag, den 9. Juni ab 11.00 Uhr im Vorverkauf erhältlich.

Von der ahnungsvollen Wiedergabe des Imperial March bis zu den mitreißenden Gitarren von Duel Of The Fates hat die Band mit ihren getreuen Übersetzungen von Williams klassischen Filmmusiken ein Novum kreiert, in dem sich Fangemeinde und Musik überschneiden. Wer sich eines der vielen Videos auf YouTube anschaut, kann erahnen, was für ein Spaß die Besucher*innen ihrer Konzerte erwartet.

Hinter der fünfköpfigen Metal-Combo aus den USA verbergen sich profilierte Musiker und Produzenten des Heavy Metal und Metalcore, die aus ihrer eigenen Liebe zu Star Wars eine neue Band geschaffen haben. In minutiöser Kleinarbeit zerlegte die Band die Original-Aufnahmen von John Barry und setzte sie Stück für Stück wieder als peitschende Metal-Instrumentals neu zusammen.

Die Band hat zwei Alben in voller Länge bei Rise Records veröffentlicht, zusammen mit mehreren anderen Musikvideos. Sie haben zahlreiche Tourneen im In- und Ausland absolviert, darunter Kanada, Europa, Japan und Australien sowie Auftritte bei großen Festivals, Comic-Cons, Sportveranstaltungen und als Support für Ozzy Osbourne und Babymetal.

Ihr erstes Musikvideo war ein viraler Hit mit über 10 Millionen Aufrufen und einer nationalen Presseberichterstattung, darunter Huffington Post, Guitar World, Entertainment Weekly und MSNBC, sowie einem Live-TV-Auftritt auf E! Entertainment während der Berichterstattung über die Academy Awards 2016.

Im November dieses Jahres steht die Rückkehr nach Deutschland der führenden instrumentalen Star Wars Cosplay Heavy Metal John Williams Tribute Band der Galaxis an – mit mächtigen Outfits und starken Riffs kommen Galactic Empire nach ihren letzten Shows im Jahr 2018 zurück nach Europa.