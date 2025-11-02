Gasket: veröffentlichen Video zur neuen Single „Purest Existence“

Das aus Baltimore, USA stammende Metallic-Hardcore Quartett Gasket veröffentlicht am 21. November sein selbstbetiteltes Debütalbum über Blue Grape Music.

Nun präsentiert die Band ihre neue Single Purest Existence – ein knapp zweiminütiger Ausbruch aus schmutzigen, kompromisslosen Riffs und roher Energie.

Sänger Flynn Joseph Zimmer erklärt: „Purest Existence handelt davon, sich von der Welt um dich herum zu lösen und irgendwo dazwischen einen eigenen Raum zu finden – einen Ort, an dem du wirklich du selbst sein kannst.“

Seit ihrer Gründung im Jahr 2022 servieren Gasket eine perfekt abgestimmte, tödliche Mischung aus ruppigem Punk, räudigem Oldschool-Hardcore und dreckigem Metal. Schnell zog es sie auf Tour entlang der gesamten US-Ostküste, wo sie ihren metallischen Sound weiter schärften. Ihr dreckiger Klang und ihre kompromisslose DIY-Einstellung erregten die Aufmerksamkeit von Blue Grape Music, die die Band prompt unter Vertrag nahmen. Nach zwei EPs — Dull The Needle (2023) und Babylon (2024) — zog sich die Band zurück, um ihr selbstbetiteltes Debütalbum einzuspielen.

Gasket Tracklist:

1. Die Trying

2. Blood To Bone

3. Carousel

4. The Clod

5. Purest Existence

6. Nailed Down

7. Not Your Breed

8. Bricksucker

9. In Vino Veritas

Gasket sind:

Flynn Joseph Zimmer — Gesang

Maxwell Bagster-Collins — Bass

Calvin Mumma — Gitarre

Austin Jenkins — Schlagzeug