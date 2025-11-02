Aephanemer: veröffentlichen Video/Single „Contrepoint“ aus ihrem neuen Studioalbum „Utopie“

Diesen Freitag, dem 31. Oktober 2025, feierte das französische Melodic-Death-Metal-Trio Aephanemer die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten neuen Studioalbums mit dem Titel Utopie, das über Napalm Records erschien.

Zum Support ihres neuen Albums wird die Band im frühen November auf eine Europatournee gehen, bei der sie von den Special Guests Valhalore, Dark Oath und Waldgeflüster begleitet wird. Alle bevorstehenden Live-Daten findet ihr hier. Aephanemer haben gerade ein Musikvideo zu ihrer letzten Single Contrepoint veröffentlicht, das mit ansteckenden, barocken Einflüssen und unüberhörbar melodischen Black Metal-Arrangements in hohem Tempo aufwartet. Seht es euch hier an:

„Contrepoint was such a joy to write and play. It’s the most polyphonic track on the album“, kommentiert die Band. „Beyond its immediate catchiness, we hope listeners will discover new layers, ornaments, secondary melodies, and details — with each listen, which is exactly what we love about the music that inspires us.“

Nach dem durchschlagenden Erfolg ihres letzten Albums A Dream Of Wilderness (2021) meldet sich die in Toulouse ansässige Melodic-Death-Metal-Band mit ihrem vierten Studioalbum zurück. Mit Utopie kalibrieren Aephanemer ihre Formel neu und präsentiert schwerere klassische Einflüsse, beeindruckende Riffs, majestätische Orchestrierungen und slawische Folk-Elemente – und schafft so einen Sound, der sowohl uralt als auch futuristisch ist.

Die Kombination aus aggressivem Melodic Death Metal und filmischer Pracht macht Utopie zu einem ambitionierten, messerscharfen Angriff epischer Melodien, unermüdlicher Geschwindigkeit und philosophischer Tiefe, der den Sound der Band in mutige neue Gefilde führt. Unter der eindrucksvollen Präsenz von Marion Bascoul liefern Aephanemer ein technisch anspruchsvolles und emotional fesselndes Album, das lyrisch die einzigartig mythische Dringlichkeit der modernen Zeit erkundet.

„With Utopie, we set out to create a sound that brings together the elements we’ve always loved — the intensity of melodic death metal and the depth of classical music“, sagten Aephanemer kürzlich. „We spent a lot of time shaping melodies, drawing inspiration from polyphonic writing, and building orchestral arrangements that feel both powerful and natural to us. It was a challenging but fulfilling process, and we sincerely hope listeners will connect with what we’ve crafted.“

Lyrisch beschäftigt sich das Album mit dem Konzept der Utopie nicht als Flucht, sondern als Konfrontation – es zerlegt philosophische Ideale mit ihrem verfeinerten klanglichen Skalpell und strebt nach einer Welt der Harmonie zwischen lebenden Wesen. Indem sie aktiv Genre-Konventionen in Frage stellen, setzten Aephanemer ihren Weg im Melodic Death Metal neu in Szene. Utopie ist mehr als nur ein Album, es ist ein Sturm aus Klang, eine ideologische Auseinandersetzung und ein kraftvolles neues Kapitel einer der vitalsten und visionärsten Metal-Bands Europas!

