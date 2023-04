Gengis Khan: kündigen eine neue Tour in der Schweiz und in Deutschland an

Die in Bologna ansässige Heavy/Speed Metal-Band Gengis Khan hat eine Reihe von Konzerten in der Schweiz und in Deutschland für April und Mai angekündigt. Das neueste Album der Band ist Possessed By The Moon, das 2022 über Stormspell Records veröffentlicht wurde. Nachfolgend findet ihr alle Details zu den Terminen. Die Band freut sich bekannt zu geben, dass der Schlagzeuger für die Termine am 26. und 27. Mai Fabio Alessandrini sein wird. Alessandrini war bereits auf dem Debütalbum Schlagzeuger der Band und spielt jetzt mit Bands wie Annihilator, Bonfire und er kam gerade von einer aufregenden Tour in Südamerika mit Turilli/Lione Rhapsody zurück!

15. April – Met-Bar, Lenzburg (CH)

21. April – Rockkneipe Jungfer, Arnstadt (DE)

22. April – Oberer Gasthof Grüna, Grüna (DE)

26. Mai – Silvercube Lounge, Dielsdorf (CH)

27. Mai – Jonnys Lion-Cave, Trübbach (CH)

Geschmiedet im Feuer der italienischen Underground Heavy Metal-Szene, haben Gengis Khan, inspiriert von Bands wie Venom, Manowar, Running Wild und King Diamond, zwischen 2012 und 2022 vier Alben aufgenommen und veröffentlicht und an einer Europatournee teilgenommen 2014 als Support für Enforcer und Skull Fist. 2022, nach einer pandemiebedingten Pause von einigen Jahren, veröffentlichte die Band das neue Album Possessed By The Moon über Stormspell Records und startete eine neue Europatournee als Hauptsupport der legendären Anvil, die in Deutschland, Schweiz, Spanien und Portugal großen Erfolg feiert. Gengis Khan arbeiten derzeit an neuem Material. Horns Up!

