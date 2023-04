Holy Moses: enthüllen Lyric Video zu „Alternative Reality“

Das Jahr 2023 wird das letzte Kapitel in der langen Geschichte der legendären deutschen Thrash-Metal-Band Holy Moses markieren, das mit dem gestern erschienenen neuen Studioalbum Invisible Queen und einer letzten Reihe von Live-Shows nochmals exzessiv gefeiert wird.

Zur Feier des Tages enthüllen Holy Moses ein Lyric Video zur neuen Single Alternative Reality, das ihr hier sehen könnt:

Sabina Classen dazu: „Das ist musikalisch eine Hommage an die Zeit der New Machine Of Liechtenstein. Der Song ist sehr eingängig und auf diese Art und Weise ebenfalls ein typischer Holy Moses Titel. Darin sind abgefahrene Steigerungen und versteckte Rhythmen, in einer besonderen Schnelligkeit, gepaart mit einem Mega-Solo von Pete. Alternative Reality ist eine eingängige Thrash Granate“.