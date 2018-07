Wenn man schwarze Geier am Himmel kreisen sieht, ist das kein gutes Zeichen. Es sei denn, es handelt sich dabei um einen neuen Song von Halestorm: „Black vultures circling the sky / Pick at the pieces / Scavengers waitin‘ for me to die“, singt Lzzy Hale, während um sie herum feurige Gitarren- und Drum-Salven erklingen, und fügt trotzig hinzu: „I’m not defeated“. So schnell gibt eine Powerfrau wie Lzzy Hale nicht auf! Unten hört ihr Black Vultures, das ihr jetzt beim Vorbestellen des kommenden Albums Vicious (27. Juli) als Download bekommt.

Im Oktober sind Halestorm mit ihrem neuen Album auf Tour bei uns:

11.10. Hamburg, Markthalle

12.10. Berlin, Kesselhaus

14.10. Frankfurt, Batschkapp

15.10. Köln, Live Music Hall

16.10. München, Backstage Werk

Kommentare

Kommentare