Harakiri For The Sky: veröffentlichen Musikvideo zu erster neuer Single ‚I, Pallbearer‘ und starten Pre-Order zu „Mӕre“

Die Saga der Fieberträume geht am 29. Januar 2021 in eine neue Runde, wenn Post Black Metal Pioniere Harakiri For The Sky ihr fünftes Album Mӕre über AOP Records veröffentlichen (USA Release: 19. Februar). Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 zieht die Band mit ihrer beklemmenden Mischung aus Black Metal und Post Rock die Hörer hinab in ihren Treibsand aus Melancholie, Selbsthass und Wut und erreichte mit ihrem letzten Album Arson sogar Platz 29 der deutschen und Platz 62 der österreichischen Charts. Auf den 10 neuen Tracks, die sich über mehr als 80 Minuten erstrecken, findet sich nicht nur Kerin „Krimh“ Lechner (Septicflesh, live Behemoth) als Studioschlagzeuger, sondern auch geisterhafter Gastgesang von Alcests Frontmann Neige (Sing For The Damage We’ve Done) und der anonymen Stimme von Gaerea (Silver Needle // Golden Dawn).

Heute präsentiert die Band die erste Single von Mӕre, den Albumopener I, Pallbearer, zu dem es ein Musikvideo gibt, das sich nahtlos in den Stil der bisherigen Clips der Band einfügt und von Andreas J. Borsodi inszeniert wurde.

Sänger und Texter J.J. kommentiert die Entstehung des Tracks:

„Die erste Single I, Pallbearer beschäftigt sich mit psychischen Problemen, ganz im speziellen einer Bipolaren Störung, welche mich betrifft und bereits einige Bekannte und Freunde in den Selbstmord trieb, was auch im Text beschrieben wird. Daher auch der Titel. Der prägnanteste Abschnitt ist dabei wohl das Ende des Songs:

‚One more psychosis then I am also finally done

Cause the more I sleep, the less I dream

And then at night I drink and clean my gun

It’s me who should be dead, not you…‘.“

Der Vorverkauf zu Mӕre startet nun unter diesem Link und das Album wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

AOP Records (EU-Shop) https://shop.aoprecords.de

– Mediabook Doppel-CD

– Doppel LP im Gatefold mit 24-seitigem Booklet

– limitiertes CD Holzboxset

– limitiertes Vinyl Holzboxset

Bei EMP und Napalm Records gibt es außerdem zwei besondere Vinylfarben, die auf jeweils nur 99 Exemplare limitiert sind!

Am 23. Januar steigt in Wien (Wuk) eine frühe Releaseshow zusammen mit Karg und Empyrium, bevor die Band sich mit Schammasch und Gaerea auf große Europatour begibt.

Tickets sind für die folgenden Datenbereits im Verkauf:

Harakiri For The Sky

support: Schammasch + Gaerea

28.01.2021 PL Warsaw – Hydrozagadka

29.01.2021 CZ Prague – Nova Chmelnice

30.01.2021 DE Erfurt – From Hell

31.01.2021 DE Dresden – Chemiefabrik

01.02.2021 DE Kassel – Goldgrube

02.02.2021 DE Mörlenbach – Live Music Hall

04.02.2021 BE Kortrijk – De Kreun

05.02.2021 NL Arnhem – Willemeen

06.02.2021 NL Leiden – Gebr De Nobel

07.02.2021 DE Trier – Mergener Hof

08.02.2021 FR Paris – Backstage

09.02.2021 FR Toulouse – Le Rex

10.02.2021 ES Barcelona – Sala Boveda

11.02.2021 CH Martigny – Les Caves Du Manoir

12.02.2021 CH Wetzikon – Hall Of Fame

13.02.2021 DE Regensburg – Airport Eventhalle

14.02.2021 AT Salzburg – Rockhouse

03.04.2021 DE Münster – Culthe Fest

17.04.2021 TK Istanbul – KadiköySahne

07.05.2021 NO Karmoy – Karmoygeddon Festival

30.07.2021 PT Vagos – Vagos Metal Fest

28.08.2021 DE Neuborn – Neuborn Open Air

Harakiri For The Sky sind:

M.S. – Gitarre, Bass, Songwriting

J.J. – Gesang, Lyrics