Faster, Harder, Harley – Harley-Davidson ist Partner des W:O:A 2022

Wacken, 21.12.2021 – Der Holy Ground in Wacken wird kommendes Jahr noch schneller, härter und lauter als ohnehin schon, denn die weltbekannte Motorrad-Marke Harley-Davidson mit Sitz in Milwaukee, Wisconsin, ist ein Teil des größten Heavy Metal-Festivals der Welt!

„Metal und Motorräder gehören zusammen wie Rob Halford und seine Fat Boy. Daher freuen wir uns sehr, dass auf dem W:O:A 2022 nicht nur beim Auftritt unserer Headliner Judas Priest prächtiges Motorendröhnen zu hören sein wird, wenn die Kultmarke aus den USA das Kultfestival in Schleswig-Holstein besucht“, verkündet W:O:A-Veranstalter Holger Hübner. Sein Partner Thomas Jensen ergänzt: „Wacken und Harley ist ein ‚match made in Metal Heaven‘. Das durften wir auch in den Vorbereitungen für diese Partnerschaft erleben und sind nun mehr als bereit, in dieser Konstellation Vollgas zu geben – faster, harder, louder lautet auch hier das Motto!“

Nils Buntrock, Marketing Manager Harley-Davidson Germany, berichtet: „Wir haben für das kommende Jahr einiges in petto, besonders freuen wir uns aber auf die Kooperation mit dem W:O:A – das ist für uns ein absolutes Highlight. Neben zahlreichen Social-Media-Maßnahmen über das ganze Jahr planen wir gerade auch einige Aktionen, die das Event selbst begleiten und freuen uns, die Harley-Davidson Familie Anfang August 2022 auch endlich wieder persönlich zu treffen. Ich kann nur sagen: ‚See you in Wacken – Rain or Shine‘ – und stay tuned für weitere Infos.“