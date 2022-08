Highly Suspect: kehren mit neuem Album „The Midnight Demon Club“ zurück

Highly Suspect haben zwei neue Tracks Ice Cold und New California veröffentlicht. Die neuen Tracks bilden die Grundlage für das mit Spannung erwartete vierte Album The Midnight Demon Club, das am 9. September erscheint.

Die beiden Tracks illustrieren einmal mehr Highly Suspects grenzenlose Herangehensweise an das Songwriting: Ice Cold schwankt auf einem glitchigen Groove und einem tanzbaren Bounce, während New California mit einer punkigen Basslinie und einem Bett aus Handpercussion nach vorne prescht.

Anfang dieses Sommers überraschten Highly Suspect ihre Fans mit der Ankündigung ihres neuen Albums The Midnight Demon Club. Die dreifach für den GRAMMY® Award nominierte Band veröffentlichte außerdem Natural Born Killer und Pink Lullabye. Zu Natural Born Killer gibt es ein Musikvideo unter der Regie von Andrew Sandler, das auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Band zu sehen ist. Darüber hinaus stieg Natural Born Killer kürzlich in die Top 15 bei Active Rock Radio ein und wächst weiter in diesem Format.

Später in diesem Herbst werden Highly Suspect auf eine große Headline-Tour durch die USA gehen, auf der die Gruppe zum ersten Mal mit The Midnight Demon Club durch die Staaten tourt. Die Midnight Demon Club Tour beginnt am 15. September in Minneapolis, MN, und führt die Band unter anderem nach Nashville, Atlanta, New York City, Chicago, Detroit und Dallas, wo sie von Special Guests wie Artikal Sound System, Dead Poet Society und Tigercub unterstützt wird. Darüber hinaus wird die Tour einen besonderen Auftritt im legendären Red Rocks Amphitheatre in Morrison, CO am 20. Oktober beinhalten, bei dem die Band von iann dior, Spiritbox und Destroy Boys unterstützt wird.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: