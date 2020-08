Humavoid: veröffentlichen brandneues Lyric-Video

Am Freitag haben die finnischen Progressive Metaller Humavoid über Noble Demon ihr furioses neues Album veröffentlicht. Unerschrocken so lange zu experimentieren, bis die Songs ihr volles Potenzial erreicht haben, liefert Lidless zehn Tracks raffinierten Wahnsinns, ein Album gefüllt mit einer unvorhersehbaren Mischung aus Progmetal, welche mühelos zwischen Chaos und melodischen Singalongs umherspringt.

Pünktlich zum Release vom Album, hat die Band aus Espoo, Finnland, ein Lyric-Video zum Song Fortune For Demise veröffentlicht, welches hier gestreamt werden kann:

„Lyrisch wirft das Lied die Frage auf, ob es wirklich ein erfüllendes Ziel ist, lediglich ein einfaches Leben zu führen und den Fokus auf Belustigung, anstatt Anstrengung zu legen. Musikalisch ist es der perfekte Opener, der einige der verrücktesten und eingängigsten Hooks des Albums hervorbringt. Keineswegs ein easy listen – Song, sondern eher ein Lied, welches dich von Anfang bis zum Ende in Schacht hält“ kommentieren Humavoid.

Lidless präsentiert Humavoid von ihrer bisher aggressivsten und experimentellsten Seite. Die Lieder – von denen einige hochdosierte, improvisierte Schlagzeugarrangements enthalten – werden durch ein paar schaurig-schöne Klavierimprovisationen der Sängerin/Keyboarderin Suvimarja Halmetoja miteinander verbunden. Zusätzliche Spontaneität zeigt das Gastspiel des großen Jazzpianisten Iiro Rantala bei dem Lied Aluminum Rain.

Lidless ist jetzt erhältlich via Noble Demon und kann HIER bestellt werden.

Lidless Tracklist:

01. Fortune For Demise

02. Lidless

03. Aluminum Rain

04. Inside 1

05. Matter

06. What You Hide

07. Inside 2

08. The Breathing Method

09. Undercurrent

10. Drywall Cracks

Humavoid sind:

Suvimarja Halmetoja – Vocals & keys

Niko Kalliojärvi – Guitar & vocals

Mikki Rousi – Bass

Heikki Malmberg – Drums

Humavoid online:

https://www.facebook.com/Humavoid/

https://www.instagram.com/humavoidband/

https://humavoid.bandcamp.com/

https://ucm.one/en/humavoid