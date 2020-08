Burning Witches: veröffentlichen „Acoustic Session“ EP

Die mächtigen Burning Witches haben ihre Corona Acoustic Session auf diversen Streaming Diensten veröffentlicht!

Die Band wurde von Fans oft gefragt, ob sie dieses Akustik Set veröffentlichen werden, das sie ursprünglich für einen Livestream aufgenommen haben. Daher haben die Hexen beschlossen, diese magische Show auf allen Streaming Plattformen verfügbar zu machen.

Bisher konnte die Corona Acoustic Session nur auf YouTube gesehen werden.

Aber ab heute haben alle Fans die Chance diese unglaubliche Akustik Show in hoher Auflösung und guter Soundqualität überall zu sehen!

Schaut euch die Corona Acoustic Session hier an: https://nblast.de/BW-AcousticSessions

Die Burning Witches fügen hinzu: “Eine positive Sache, die es in diesen schwierigen Corona Zeiten gab, war mit Sicherheit diese spontane Akustik Session, die wir mit unseren talentierten Freunden und Gästen machen konnten. Eure Nachfrage hat es nun möglich gemacht diese Aufnahmen auf allen Streaming Diensten zu veröffentlichen. Vielen Dank dafür an alle Fans!

Wir werden diese Session immer in sehr guter Erinnerung behalten und es war auch Larissas erster Auftritt mit den Witches! Wir haben eure Nachfrage wahrgenommen und vielleicht wird es eines Tages eine ähnliche live session noch einmal geben. Aber ihr wisst ja WIR LIEBEN ES LAUT, daher seid gespannt auf die neue Single, die es in Kürze geben wird!“

Die drei Songs sind im Little Creek Studio in der Schweiz live aufgenommen worden. Als besondere Gäste waren Courtney Cox (The Iron Maidens), Larissa (die neue Hexe an der Gitarre) und Noelle Dos Anjos (Nungara, Alkoholika) mit dabei.

Die Tracklist sieht wie folgend aus:

1. Black Magic

2. We Eat Your Children

3. Dance With The Devil

Die Burning Witches sind aktuell im Studio um ihre neue Single aufzunehmen, die am 17. September veröffentlich wird.

In Kürze gibt es weiteres Hexenwerk, daher checkt dazu die offiziellen Social Media Kanäle der Burning Witches.

Bestellt Dance With The Devil jetzt: https://nblast.de/BWDanceWithTheDevil

Burning Witches sind:

Laura – Gesang

Romana – Gitarre

Larissa – Gitarre

Jay – Bass

Lala – Schlagzeug

